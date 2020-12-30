Адвокат Бабарико впервые за три недели встретился с подзащитным









"Три недели не виделись с подзащитным и вот сегодня, наконец, встреча состоялась! Теперь снова изучаем дело совместно", - говорится в сообщении в телеграм-канале Лаевского.





Адвокат отметил, что "Виктор Дмитриевич в норме (как и был все это время), бодр, продолжаем бороться".





Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа.





В ноябре КГБ сообщил, что завершено предварительное расследование в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанка". В частности, бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно, информировали в комитете.







