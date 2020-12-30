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Адвокат Бабарико впервые за три недели встретился с подзащитным

30.12.2020 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский впервые за три недели смог встретиться с подзащитным.



"Три недели не виделись с подзащитным и вот сегодня, наконец, встреча состоялась! Теперь снова изучаем дело совместно", - говорится в сообщении в телеграм-канале Лаевского.

Адвокат отметил, что "Виктор Дмитриевич в норме (как и был все это время), бодр, продолжаем бороться".

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа.

В ноябре КГБ сообщил, что завершено предварительное расследование в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанка". В частности, бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно, информировали в комитете.
 
 
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Адвокат экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский впервые за три недели смог встретиться с подзащитным.
 
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