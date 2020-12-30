|
Адвокат Бабарико впервые за три недели встретился с подзащитным
Источник материала: Партизан
Адвокат экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский впервые за три недели смог встретиться с подзащитным.
"Три недели не виделись с подзащитным и вот сегодня, наконец, встреча состоялась! Теперь снова изучаем дело совместно", - говорится в сообщении в телеграм-канале Лаевского.
Адвокат отметил, что "Виктор Дмитриевич в норме (как и был все это время), бодр, продолжаем бороться".
Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа.
В ноябре КГБ сообщил, что завершено предварительное расследование в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанка". В частности, бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно, информировали в комитете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский впервые за три недели смог встретиться с подзащитным.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)