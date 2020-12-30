Возглавить Ислочь может Артем Радьков

С октября Радьков работал в тренерском штабе борисовского БАТЭ. С сентября 2019 года Артем также входит в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси.





В качестве игрока Радьков выступал в БАТЭ восемь сезонов (2005-07, 2009-13), за которые семь раз завоевывал чемпионский титул (2006-07, 2009-13), дважды — Кубок (2006, 2010), трижды — Суперкубок страны (2010, 2011, 2013). Вместе с БАТЭ пробивался в групповые турниры Лиги Европы (2009/10, 2010/11) и Лиги чемпионов (2011/12, 2012/13).





Напомним, вчера Ислочь официально покинул Виталий Жуковский. Наставник называется основным претендентом на пост главного тренера БАТЭ.