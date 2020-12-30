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За Крым: Союз писателей Украины прекратит публиковать произведения авторов из РФ и Беларуси

30.12.2020 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) не будет публиковать в своих изданиях произведения писателей тех стран, которые голосованием в ООН и других международных организациях "выступили против территориальной целостности Украины", сообщила пресс-служба организации в "Украинской литературной газете".




"Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан", - говорится в тексте.

Исключение могут составлять публикации произведений классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, круглые столы, конференции и т. д.) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, НСПУ будет требовать от своих членов не участвовать в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран из перечня.
 
 
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Национальный союз писателей Украины (НСПУ) не будет публиковать в своих изданиях произведения писателей тех стран, которые голосованием в ООН и других...
 
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