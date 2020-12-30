Пассажирский поезд в Лиде столкнулся с бетонным столбом, которым неизвестный перекрыл пути

"По данным следствия, поздно вечером 29 декабря неустановленное лицо перекрыло бетонным столбом железнодорожные пути в Лиде. Машинист пассажирского поезда сообщением Гродно Гомель увидел препятствие и принял меры к торможению, однако столкновения избежать не удалось. Благодаря его внимательности пассажиры не пострадали, спустя время поезд проследовал далее по маршруту", - рассказали в СК.





Здесь отметили, что таким же способом приведены в негодность железнодорожные пути в Лиде в гродненском направлении, где ехал товарный поезд.





"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса", - проинформировали в СК.