Волк в новом логове. Жуковский обязан был стать тренером БАТЭ

История Виталия Жуковского как игрока завершилась именно в БАТЭ, тогда Юрий Пунтус перевел будущего тренера в основной состав, но роковая неудача, а именно серьезная травма колена, не позволила продолжить карьеру в качестве игрока. После перерыва, связанного с иной деятельностью, Виталий Леонидович вновь вернулся в футбол, в 2010 году возглавив Ислочь.





История Жуковского и волков напоминала брак, в котором муж постоянно срывался и намеревался уйти, но по итогу оставался ради благополучия семьи. Был такой выпад и в этом сезоне, и если к концу года это казалось очередным эмоциональным порывом, то после предложения от БАТЭ окончательный разрыв стал неизбежен. К тому же, Ислочь, похоже, сама впадает в кризисное состояние, а для развития карьеры Жуковскому явно не стоит опускаться в тягомотину борьбы за выживание.





БАТЭ имел несколько вариантов на пост главного тренера. После невыполнения чемпионской задачи в Борисове не увидели смысла продолжать путь с Александром Лисовским, который был призван на эмоциональном подъеме довести команду к титулу. Выбор у желто-синих был из нескольких кандидатов. Основным был Александр Седнёв, руководивший Рухом. Однако затяжные переговоры привели к тому, что казахстанский вариант тренеру показался более предпочтительным.





Вариант «прозапас» — свой Артём Радьков. Легенда Борисова, семикратный чемпион страны в составе БАТЭ по информации Влада Татура хотел быть главным, притом неважно в основе или в дубле. Однако отпугнула задача – несмотря на уход и Филипенко и Стасевича, а также неопределенность с финансами, перед тренером будет стоять задача вернуть титул на Капский-Арену, что может отпугнуть достаточно молодого специалиста, заботящегося о своей дальнейшей карьере и репутации в нашем футболе.





Так, а что там с Жуковским? Главным преимуществом перед остальными кандидатами у него является большой опыт, еще достаточно молодой возраст и желание меняться и прогрессировать. За последние десять лет мы наблюдали процесс становление от настоящего невротика на тренерской скамейке до предельно взвешенного в оценках и поступках, хотя иногда излишне эмоционального тренера — тактика с планшетом на тренировке.





Опыт Ислочи показывает, что Виталий Леонидович может хорошо сочетать настоящих ветеранов с игроками, которые лишь недавно перешагнули молодежный футбол. Особенно получалось с легионерами, которых и в Борисове достаточно. БАТЭ взял курс на омоложение состава – об этом говорят подписания Умарова, Носко, Волкова и других.





Главный вопрос состоит в том, что сможет сделать Жуковский, чтобы поднять этот БАТЭ, без Стасевича и Филипенко а совершенно новый уровень и как с этим могли бы справится остальные кандидаты. Если брать претендентов на пост тренера борисовчан, то наилучшим вариантом, кроме Жуковского, виделся Седнев, который и был основным в колоде БАТЭ. Перед потенциальным тренером желто-синих стоит задача произвести перезагрузку подобно той, что произошла при Капском старшем в 2005, когда Криушенко год строил команду, а затем заложил фундамент на целое поколение беспрерывных побед. Седнев смог подобное провернуть в Рухе, построив команду фактически с нуля теми молодыми игроками, которые были в его ростере. Но на длинной дистанции снова же выше оценивается Жуковский.





Стоит вспомнить лишь тот срок, который тренер провёл в команде из минского района, а это одиннадцать лет. Борисову стоит искать менеджера, что построит коллектив на долгие годы, который, возможно, не будет штамповать кубки каждый год, но будет главным на них претендентом и периодически цеплять их.





Весь путь Жуковского в Ислочи показывает нам, как человек может развиваться в профессии. Фактически из самоучки Виталий Леонидович превратился в самого перспективного тренера нашего футбола. И теперь он будет на распутье – или становится топом и спасти БАТЭ или карьера-тренера середняка без видимых перспектив переезда заграницу. Но от такого предложения Жуковский не имел права отказаться. В добрый путь, Леонидович!