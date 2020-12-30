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В Бресте таксист прокатил пешехода на капоте (видео)

30.12.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На нерегулируемом пешеходном переходе в Бресте водитель автомобиля такси не пропустил пешехода. Инцидент произошел 27 декабря и попал на запись камеры видеонаблюдения, ролик опубликовал на нашем форуме пользователь с ником WikiLink_Brest.

Бульвар Космонавтов в Бресте, три полосы движения в одном направлении, во всех движется транспорт. Светлое время суток, нерегулируемый пешеходный переход, на который выходит человек. Таксист в крайней правой полосе видит и пропускает пешехода, а таксист в среднем ряду не видит и не пропускает: то ли стойка помешала, то ли еще что-то. Фактически таксист усадил пешехода на капот.

Был затор, поэтому транспорт двигался с небольшой скоростью. Благодаря этому обошлось без серьезных последствий наезда, хотя, по всему видно, пешеход был возмущен действиями водителя.

Понять пешехода можно, ведь согласно п. 16.2 Правил дорожного движения пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. То есть водитель должен был его пропустить. При этом пешеход обязан был убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен (п. 17.2 ПДД). Нечеткая формулировка порождает немало споров. Взять хотя бы этот случай: когда пешеход подошел к переходу, автомобили, по сути, стояли — достаточно ли этого, чтобы убедиться в безопасности? В случае со Skoda в правом ряду, очевидно, достаточно, в случае с другим таксистом, как мы видим, нет.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Брест
 
 
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На нерегулируемом пешеходном переходе в Бресте водитель автомобиля такси не пропустил пешехода. Инцидент произошел 27 декабря и попал на запись камеры...
 
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