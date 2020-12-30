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Не самая почитаемая: Мелания Трамп проиграла престижный титул другой леди
30.12.2020 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга президента США Дональда Трампа снова попала впросак: Мелания Трамп проиграла престижный титул "самой почитаемой женщины" в США.
© REUTERS / CARLOS BARRIA
Аналитическая компания Gallup провела свой ежегодный опрос и выяснила, кто же стал самой почитаемой женщиной среди американцев. Опрос проводился по телефону в течении первой половины декабря. Таким образом компания, которая базируется в Вашингтоне, подвела итоги непростого 2020 года.
Все еще действующая первая леди США Мелания Трамп в четвертый раз проиграла престижный титул и еще больше отдалилась от звания "почитаемой женщины", заняв третье место в списке.
В ежегодной гонке ее обогнала экс-первая леди Мишель Обама - успешный коуч и писательница. Именно она заняла первое место. Интересно, что на втором месте оказалась избранный вице-президент США Камала Харрис.
Другие знаменитые кандидаты на серьезную награду включали: бывшего кандидата в президенты Хилари Клинтон, и, что удивительно, даже саму королеву Елизавету II.
По иронии судьбы, супруга Мелании Дональда Трампа все-таки назвали "Самым почитаемым мужчиной", даже несмотря на его проигрыш в президентской гонке-2020. Причем, возглавил этот рейтинг Трамп в первый раз!
Интересно, войдут ли воспоминания о поражении в откровения о жизни первой леди, которые миссис Трамп
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Ежегодный опрос Gallup в очередной раз продемонстрировал нелюбовь американцев к бывшей модели и действующей первой леди.
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