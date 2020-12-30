Белорусская антарктическая экспедиция передала поздравления с Новым годом

Источник материала: Tut.by

Участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции поздравили белорусов с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба НАН Беларуси.



Фото: Белорусская антарктическая экспедиция

Начальник экспедиции Алексей Гайдашов прислал поздравление с наступающим Новым, 2021-м годом коллективу НАН Беларуси и всем гражданам Беларуси.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Команда 13-й Белорусской антарктической экспедиции шлет теплые поздравления славному коллективу НАН Беларуси и гражданам Республики Беларусь с Новым Годом! — передал он с исследовательской станции «Гора Вечерняя». — Желаем всем крепкого здоровья, душевного тепла и уюта, успехов и удачи в делах! Пусть все проблемы останутся в прошлом, а 2021 год принесет в наши дома только Мир и Согласие, Любовь и Благополучие! Берегите своих близких и себя!».