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Белорусская антарктическая экспедиция передала поздравления с Новым годом

30.12.2020 10:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции поздравили белорусов с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба НАН Беларуси.


Фото: Белорусская антарктическая экспедиция

Начальник экспедиции Алексей Гайдашов прислал поздравление с наступающим Новым, 2021-м годом коллективу НАН Беларуси и всем гражданам Беларуси.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Команда 13-й Белорусской антарктической экспедиции шлет теплые поздравления славному коллективу НАН Беларуси и гражданам Республики Беларусь с Новым Годом! — передал он с исследовательской станции «Гора Вечерняя». — Желаем всем крепкого здоровья, душевного тепла и уюта, успехов и удачи в делах! Пусть все проблемы останутся в прошлом, а 2021 год принесет в наши дома только Мир и Согласие, Любовь и Благополучие! Берегите своих близких и себя!».

 
 
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