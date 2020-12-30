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Стачечник: «Я за Беларусь, которой не чужда свобода слова, в которой будут слышать каждого и не воспринимать как инакомыслящего»

30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

К Общенациональной забастовке продолжают присоединять сотрудники разных предприятий.

— Больше не могу смотреть на беспредел, который творится в стране! — заявил оператор Мозырьского НПЗ Сергей Буловецкий, присоединяясь к стачке в среду.

Стачечник: «Я за Беларусь, которой не чужда свобода слова, в которой будут слышать каждого и не воспринимать как инакомыслящего»

Нефтяник выбрал забастовку как мирный и действенный способ донести свои требования.

— Я возмущен беззаконием, которое творится в нашей стране, а отказ от работы — это малое, что я могу сделать, чтобы остановить насилие и произвол со стороны властей.

Я считаю, что вся выборная кампания в этом году была сфальсифицирована. С момента ее начала люди подвергаются преследованию и арестам, жестким избиениям, — отметил сотрудник НПЗ.  

Как и все бастующие, он требует прекратить оказывать давление на работников со стороны администраций, призвать к ответственности всех причастных к избиениям, восстановить в должности уволенных сотрудников, освободить политзаключенных и провести честные выборы.

Также у этого стачечника есть ряд локальных требований, в частности, он требует уволить заместителя предприятия по идеологической работе за давление, оказываемое на работников и принуждение к вступлению в ФПБ, а также начальников отдела кадров и юридической службы за халатное отношение к работе.

— Я за Беларусь, которой не чужда свобода слова, в которой будут слышать каждого и не воспринимать как инакомыслящего, — отметил присоединяющийся к стачке.

Также накануне о своем решении уйти в стачку заявил работник завода «Полимир» ОАО «Нафтан», член «Белхимпрофсоюза» аппаратчик газоразделения цеха 101, производство «Полиэтилен» Андрей Пряник, который отработал на предприятии более 26 лет.

Стачечник: «Я за Беларусь, которой не чужда свобода слова, в которой будут слышать каждого и не воспринимать как инакомыслящего»

Пополнение в эти и в стачке ОАО «Беларуськалия». К ней присоединился работник УЖДП 1 Илья Толкач.

Стачечник: «Я за Беларусь, которой не чужда свобода слова, в которой будут слышать каждого и не воспринимать как инакомыслящего»

Всего к Общенациональной забастовке присоединились более 130 шахтеров.

 
 
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К Общенациональной забастовке продолжают присоединять сотрудники разных предприятий.
 
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