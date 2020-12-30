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Доллар растет утром в среду
Источник материала: Навiны
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 декабря.
По данным на 10:20 доллар добавляет 0,0007 пункта и торгуется на отметке 2,5715 белорусского рубля.
Российский рубль падает на 0,0061 пункта — 3,4855 белорусского рубля за 100 российских.
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 декабря.
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