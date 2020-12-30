|
СМИ: Кремль заинтересован в скорейшем транзите власти в Беларуси
Источник материала: Навiны
Работники российских госструктур утверждают, что в Кремле заинтересованы в скорейшем транзите власти в Беларуси.
Как пишет
Свое мнение автор Владимир Соловьев объясняет тем, что «после 9 августа его слово или подпись ничего не стоит: следующий белорусский лидер может отказаться от любого соглашения, кивая на нелегитимность предшественника».
«В Кремле это понимают. Собеседники «Ъ» в российских госструктурах говорят о заинтересованности Москвы в скорейшем транзите власти в Белоруссии, — пишет автор. — Пока этот процесс, по их словам, еще может быть контролируемым, а угроза того, что Запад помешает осуществить транзит, невелика».
Соловьев также напомнил, что и Владимир Путин и Сергей Лавров часто напоминают Александру Лукашенко о его «обещании провести конституционную реформу и новые выборы президента».
Впрочем, отмечает журналист, в российской власти есть и другой подход к «белорусскому вопросу».
Кое-кто считает, что «никакой реформы не нужно, поскольку усиление роли, например, парламента приведет к тому, что там в какой-то момент окажутся ориентированные на ЕС партии. Поэтому начальник должен быть один, полномочия президента должны оставаться теми же, просто Александру Лукашенко следует отойти в сторону».
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники российских госструктур утверждают, что в Кремле заинтересованы в скорейшем транзите власти в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)