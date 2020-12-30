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СМИ: Кремль заинтересован в скорейшем транзите власти в Беларуси

30.12.2020 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работники российских госструктур утверждают, что в Кремле заинтересованы в скорейшем транзите власти в Беларуси.

СМИ: Кремль заинтересован в скорейшем транзите власти в Беларуси
Фото pixabay.com

Как пишет «Коммерсантъ», «с Александром Лукашенко, который никогда не был для России удобным партнером и которому в России особо не доверяют, невозможно иметь дело».

Свое мнение автор Владимир Соловьев объясняет тем, что «после 9 августа его слово или подпись ничего не стоит: следующий белорусский лидер может отказаться от любого соглашения, кивая на нелегитимность предшественника».

«В Кремле это понимают. Собеседники «Ъ» в российских госструктурах говорят о заинтересованности Москвы в скорейшем транзите власти в Белоруссии, — пишет автор. — Пока этот процесс, по их словам, еще может быть контролируемым, а угроза того, что Запад помешает осуществить транзит, невелика».

Соловьев также напомнил, что и Владимир Путин и Сергей Лавров часто напоминают Александру Лукашенко о его «обещании провести конституционную реформу и новые выборы президента».

Впрочем, отмечает журналист, в российской власти есть и другой подход к «белорусскому вопросу».

Кое-кто считает, что «никакой реформы не нужно, поскольку усиление роли, например, парламента приведет к тому, что там в какой-то момент окажутся ориентированные на ЕС партии. Поэтому начальник должен быть один, полномочия президента должны оставаться теми же, просто Александру Лукашенко следует отойти в сторону».

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Работники российских госструктур утверждают, что в Кремле заинтересованы в скорейшем транзите власти в Беларуси.
 
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