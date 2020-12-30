Евро подорожал на 1 копейку на открытии торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 30 декабря 2020 года белорусский рубль подешевел к доллару и евро.

Так, доллар подорожал на 0,01 копейки до 2,5718 рубля. Объём торгов на данный момент $4,2млн.

Евро подорожал на 1 копейку до 3,1592 рубля, при объеме торгов в 0,03млн. евро.

Российский рубль подешевел на 0.61 копейки до 3,4855 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 138,1 млн. российских рублей.