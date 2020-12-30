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Британия заключила торговое соглашение с Турцией на 20,5 млрд евро

30.12.2020 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Великобритании во вторник, 29 декабря, сообщило о подписании торгового соглашения с Турцией на сумму в 20,5 млрд евро.

Этот документ должен послужить основой для более выгодной торговли между двумя странами в период после "Брекзита", подчеркнули в Лондоне.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор "самым важным соглашением" со времен подписания торгового соглашения Турции с Евросоюзом в 1995 году.

Документ продлевает действие нынешних правил торговли между двумя странами, которые предполагают отсутствие таможенного контроля. Эти условия особенно выгодны для британской автомобильной и сталелитейной промышленности. При этом министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс и ее турецкая коллега Рухсар Пекджан указали, что надеются в будущем заключить еще более выгодное торговое соглашение.

Несколькими неделями ранее, 11 декабря, Лондон заключил торговое соглашение с Вьетнамом.

Документ оговаривает продление условий, прописанных в соглашении о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), которое вступило в силу в августе и предполагает отмену 99 процентов пошлин в товарообороте между Евросоюзом и восточноазиатской страной. За последние десять лет объем торговли между Великобританией и Вьетнамом ежегодно рос в среднем на 12 процентов. Сейчас он составляет 6,6 млрд долларов (5,4 млрд евро).

С тех пор как жители Великобритании в 2106 году проголосовали за выход королевства из состава ЕС, страна заключила двусторонние торговые соглашения с 62 государствами, в числе которых Япония, Мексика и Сингапур. Соглашение о свободной торговле между Великобританией и США до сих пор заключено не было.

 
 
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Правительство Великобритании во вторник, 29 декабря, сообщило о подписании торгового соглашения с Турцией на сумму в 20,5 млрд евро.
 
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