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Рельсовая война в Беларуси: От замыкания к бетонным заграждениям

30.12.2020 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Рельсовая война в Беларуси выходит на новый уровень. Если до недавнего времени свое отношение к режиму белорусы выражали замыканием путей для ложного срабатывания семафоров и ж/д переездов, то со вчерашнего дня в ход пошли более серьезные инструменты.

Как сообщает Следственный комитет РБ, поздно вечером 29 декабря неустановленное лицо перекрыло бетонным столбом железнодорожные пути в Лиде.

«Машинист пассажирского поезда сообщением «Гродно - Гомель» увидел препятствие и принял меры к торможению, однако столкновения избежать не удалось. Благодаря его внимательности пассажиры не пострадали, спустя время поезд проследовал далее по маршруту», - говорится в сообщении.

«Таким же способом приведены в негодность железнодорожные пути в Лиде в гродненском направлении, где ехал товарный поезд», - также сообщает СК РБ.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Рельсовая война в Беларуси выходит на новый уровень. Если до недавнего времени свое отношение к режиму белорусы выражали замыканием путей для ложного...
 
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