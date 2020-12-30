Какие курсы валют установили обменники 30 декабря

Источник материала: Tut.by

Доллар на торгах 30 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже дорожает. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на 0,02% — до 2,5714 рубля. Данные на 10.22.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,574 рубля (Белорусский народный банк, Банк Дабрабыт).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,572 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке, Беларусбанке, Альфа-Банке, Белорусском народном банке, Цептер Банке — 3,19 рубля, а ниже всего — в РРБ-Банке, Беларусбанке — 3,16 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,154 рубля.