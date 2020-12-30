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Путин подписал закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Документ опубликован на официальном
Закон вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.
Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября.
Напомним: чуть больше недели назад Роскомнадзор назвал YouTube лидером среди иностранных платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году. Об этом писали в
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Под действие документа подпадают YouTube, Facebook и Twitter.
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