﻿ «Хрущевка Мондриана». Посмотрите, как нетипично коммунальники раскрасили фасад пятиэтажки в Могилеве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Хрущевка Мондриана». Посмотрите, как нетипично коммунальники раскрасили фасад пятиэтажки в Могилеве

30.12.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нетипично яркой стала типичная хрущевка в Могилеве после ремонта. Фасад дома теперь напоминает картины Пита Мондриана. И это, как оказалось, нравится не всем.


Фото: телеграм-канал LOSQUE

«Хрущевка Мондриана» находится на улице Лазаренко, 44, — и ее еще ремонтируют. По плану, основные строительно-монтажные работы намерены завершить до конца 2020 года, рассказали TUT.BY в управлении коммунальных предприятий. Эта организация является заказчиком ремонта.

Ремонт 5-этажки предусматривает установку отмостки, оштукатуривание и окраску фасада, замену окон в местах общего пользования, ремонт балконов с заменой металлических ограждений, ремонт крыши.

И именно фасад хрущевки стал после ремонта ну очень заметным: на белом фоне — четырехугольники красного, желтого и синего цветов, которые на торце разделены черной линией. Потому дом и ассоциируется с нидерландским художником-абстракционистом Питом Мондрианом: выбором цвета и геометрических фигур напоминает его картины «Композиция с красным, синим и желтым», «Tableau I».


Фото: телеграм-канал LOSQUE

Такой вариант окраски фасада утвердил главный архитектор Могилева, рассказали в УКП. А предложил такую раскраску, по всей видимости, проектировщик.

— Возможно, вариантов окраски фасада дома было несколько, а утвердили такой. Значит, он устроил управление архитектуры и соответствовал архитектурной концепции, — добавили в УКП.

«Хрущевка Мондриана» — примерно 1950-х годов постройки, уточнили в УКП. И в следующем году предприятие планирует ремонт еще нескольких похожих домов, но как их раскрасят — пока не известно. В УКП рассказали, что некоторые жильцы дома жаловались на оформление фасада: им такая яркая окраска хрущевки не нравится.


Фото: телеграм-канал LOSQUE

А как вам? Напишите в комментариях.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
У Расеі лічбы Расстату аб сьмяротнасьці хворых на COVID-19 аказаліся значна большымі за лічбы апэратыўнага штабу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика