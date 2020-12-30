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«Хрущевка Мондриана». Посмотрите, как нетипично коммунальники раскрасили фасад пятиэтажки в Могилеве
Источник материала: Tut.by
Нетипично яркой стала типичная хрущевка в Могилеве после ремонта. Фасад дома теперь напоминает картины Пита Мондриана. И это, как оказалось, нравится не всем.
«Хрущевка Мондриана» находится на улице Лазаренко, 44, — и ее еще ремонтируют. По плану, основные строительно-монтажные работы намерены завершить до конца 2020 года, рассказали TUT.BY в управлении коммунальных предприятий. Эта организация является заказчиком ремонта.
Ремонт 5-этажки предусматривает установку отмостки, оштукатуривание и окраску фасада, замену окон в местах общего пользования, ремонт балконов с заменой металлических ограждений, ремонт крыши.
И именно фасад хрущевки стал после ремонта ну очень заметным: на белом фоне — четырехугольники красного, желтого и синего цветов, которые на торце разделены черной линией. Потому дом и ассоциируется с нидерландским художником-абстракционистом
Такой вариант окраски фасада утвердил главный архитектор Могилева, рассказали в УКП. А предложил такую раскраску, по всей видимости, проектировщик.
— Возможно, вариантов окраски фасада дома было несколько, а утвердили такой. Значит, он устроил управление архитектуры и соответствовал архитектурной концепции, — добавили в УКП.
«Хрущевка Мондриана» — примерно 1950-х годов постройки, уточнили в УКП. И в следующем году предприятие планирует ремонт еще нескольких похожих домов, но как их раскрасят — пока не известно. В УКП рассказали, что некоторые жильцы дома жаловались на оформление фасада: им такая яркая окраска хрущевки не нравится.
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«Хрущевка Мондриана». Посмотрите, как нетипично коммунальники раскрасили фасад пятиэтажки в Могилеве
Но нравится это, как оказалось, не всем.
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