«Хрущевка Мондриана». Посмотрите, как нетипично коммунальники раскрасили фасад пятиэтажки в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Нетипично яркой стала типичная хрущевка в Могилеве после ремонта. Фасад дома теперь напоминает картины Пита Мондриана. И это, как оказалось, нравится не всем.

«Хрущевка Мондриана» находится на улице Лазаренко, 44, — и ее еще ремонтируют. По плану, основные строительно-монтажные работы намерены завершить до конца 2020 года, рассказали TUT.BY в управлении коммунальных предприятий. Эта организация является заказчиком ремонта.

Ремонт 5-этажки предусматривает установку отмостки, оштукатуривание и окраску фасада, замену окон в местах общего пользования, ремонт балконов с заменой металлических ограждений, ремонт крыши.

И именно фасад хрущевки стал после ремонта ну очень заметным: на белом фоне — четырехугольники красного, желтого и синего цветов, которые на торце разделены черной линией. Потому дом и ассоциируется с нидерландским художником-абстракционистом Питом Мондрианом : выбором цвета и геометрических фигур напоминает его картины «Композиция с красным, синим и желтым» , «Tableau I» .

Такой вариант окраски фасада утвердил главный архитектор Могилева, рассказали в УКП. А предложил такую раскраску, по всей видимости, проектировщик.

— Возможно, вариантов окраски фасада дома было несколько, а утвердили такой. Значит, он устроил управление архитектуры и соответствовал архитектурной концепции, — добавили в УКП.

«Хрущевка Мондриана» — примерно 1950-х годов постройки, уточнили в УКП. И в следующем году предприятие планирует ремонт еще нескольких похожих домов, но как их раскрасят — пока не известно. В УКП рассказали, что некоторые жильцы дома жаловались на оформление фасада: им такая яркая окраска хрущевки не нравится.

А как вам? Напишите в комментариях.