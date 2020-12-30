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Земля 2 января окажется на минимальном расстоянии от Солнца

30.12.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Расстояние между Землей и Солнцем 2 января будет минимальным в году. Из-за этого видимый диаметр солнечного диска будет примерно на 3% больше, чем в июле. Об этом пишет пресс-служба Московского планетария, передает ТАСС.




"В субботу, 2 января, Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году. Видимый диаметр будет максимальным, в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально", - уточнили в планетарии.

Расстояние между Землей и Солнцем в этот день составит около 147 млн км. Земля в этот момент будет находиться в перигелии - самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца.

Полный оборот вокруг Солнца планета совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/сек.
 
 
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Расстояние между Землей и Солнцем 2 января будет минимальным в году. Из-за этого видимый диаметр солнечного диска будет примерно на 3% больше, чем в июле. Об этом...
 
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