﻿ Лавров не видит перспектив улучшения отношeний с США и того же нам желает. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лавров не видит перспектив улучшения отношeний с США и того же нам желает

30.12.2020 10:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками внутриполитических распрей в США, и рассчитывать на перемены при новой американской администрации не приходится.



«К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится», – сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что «захлестнувшая Америку антироссийская истерия не оставляет особых шансов на то, что мы скоро увидим возвращение к нормальности».

«Наш диалог оказался заложником у внутриамериканских политических распрей, что, конечно, не способствует выстраиванию конструктивного сотрудничества», – цитирует министра Голос Америки.

Тем временем американские официальные лица считают, что улучшению двусторонних отношений препятствует агрессивная политика Москвы.

Кстати, та самая "агрессивная политика Москвы" мешает РФ трезво посмотреть на ситуацию в Беларуси и отказаться от поддержки преступного режима, начав диалог с представителями беларусского народа в лице Светланы Тихановской.

Но вместо этого в РФ с настойчивостью идиота продолжают повторять мантры о "цветной революции" и называть узурпировавший власть режим Лукашенко "лигитимным".


"Внешнее вмешательство во внутренние дела государств ближнего зарубежья началось не вчера. Достаточно вспомнить поддержанный Вашингтоном и Брюсселем в феврале 2014 года государственный переворот и вооруженный захват власти на Украине. В уходящем году аналогичный сценарий цветной революции пытались применить в Беларуси", - заявил Лавров уже в интервью ТАСС.

Он утверждает, что "разделяй и властвуй" - это "постулат, используемый историческим Западом", а не нынешней Россией.

При этом, по его словам, в Москве исходят из того, что "судьбу Беларуси будет решать именно белорусский народ и его легитимные представители, а не самозванцы и их западные кураторы", забывая, что главный легитимный представитель беларусского народа Светлана Тихановская изгнана из страны, а Россия на данном этапе поддерживается практически никем не признанный в мире нелегитисный режим.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками внутриполитических распрей в США, и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Последствия непогоды: 163 случая падения деревьев, 28 поврежденных автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика