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Лавров не видит перспектив улучшения отношeний с США и того же нам желает
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками внутриполитических распрей в США, и рассчитывать на перемены при новой американской администрации не приходится.
«К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится», – сказал Лавров в интервью РИА Новости.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что «захлестнувшая Америку антироссийская истерия не оставляет особых шансов на то, что мы скоро увидим возвращение к нормальности».
«Наш диалог оказался заложником у внутриамериканских политических распрей, что, конечно, не способствует выстраиванию конструктивного сотрудничества», – цитирует министра
Тем временем американские официальные лица считают, что улучшению двусторонних отношений препятствует агрессивная политика Москвы.
Кстати, та самая "агрессивная политика Москвы" мешает РФ трезво посмотреть на ситуацию в Беларуси и отказаться от поддержки преступного режима, начав диалог с представителями беларусского народа в лице Светланы Тихановской.
Но вместо этого в РФ с настойчивостью идиота продолжают повторять мантры о "цветной революции" и называть узурпировавший власть режим Лукашенко "лигитимным".
"Внешнее вмешательство во внутренние дела государств ближнего зарубежья началось не вчера. Достаточно вспомнить поддержанный Вашингтоном и Брюсселем в феврале 2014 года государственный переворот и вооруженный захват власти на Украине. В уходящем году аналогичный сценарий цветной революции пытались применить в Беларуси", - заявил Лавров уже в интервью ТАСС.
Он утверждает, что "разделяй и властвуй" - это "постулат, используемый историческим Западом", а не нынешней Россией.
При этом, по его словам, в Москве исходят из того, что "судьбу Беларуси будет решать именно белорусский народ и его легитимные представители, а не самозванцы и их западные кураторы", забывая, что главный легитимный представитель беларусского народа Светлана Тихановская изгнана из страны, а Россия на данном этапе поддерживается практически никем не признанный в мире нелегитисный режим.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками внутриполитических распрей в США, и...
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