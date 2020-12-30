







поделился в Facebook. Своей идеей онв Facebook.





«Я убежден, что это обращение вызовет иные инициативы. Подобные идеи уже давно, что называется, витают в воздухе. Но любую из них можно будет реализовать только в условиях широкой народной поддержки», — объяснил он свое предложение.





Само ВНС он назвал «Всеноменклатурным собранием» и предположил, что оно «не приведет ни к чему хорошему».





Ранее бывший дипломат объявил об инициировании создания общественного движения «Я — гражданин».





После массовых протестов против официальных итогов президентских выборов и беспрецедентной жестокости силовиков сразу несколько беларусских послов, работников МИДа и других чиновников высказали свое несогласие и ушли в отставку.





Павел Латушко, Игорь Лещеня, Василий Маркович, Владимир Астапенко, Павел Пустовой указом президента были лишены ранга посла.





28 декабря Александр Лукашенко подписал указ №492 о созыве VI Всебеларусского народного собрания. Оно назвачено на 11-12 февраля.