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А как вам такая идея? Лещеня предложил выдвинуть на "сход" 2700 альтернативных делегатов
Источник материала: Партизан
Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, одним из первых поддержавший мирные протесты, предложил выдвинуть на Всебеларусское народное собрание 2700 кандидатов в делегаты.
Своей идеей он
«Я убежден, что это обращение вызовет иные инициативы. Подобные идеи уже давно, что называется, витают в воздухе. Но любую из них можно будет реализовать только в условиях широкой народной поддержки», — объяснил он свое предложение.
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Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, одним из первых поддержавший мирные протесты, предложил выдвинуть на Всебеларусское народное собрание 2700...
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