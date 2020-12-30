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А как вам такая идея? Лещеня предложил выдвинуть на "сход" 2700 альтернативных делегатов

30.12.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, одним из первых поддержавший мирные протесты, предложил выдвинуть на Всебеларусское народное собрание 2700 кандидатов в делегаты.



Своей идеей он поделился в Facebook.

«Я убежден, что это обращение вызовет иные инициативы. Подобные идеи уже давно, что называется, витают в воздухе. Но любую из них можно будет реализовать только в условиях широкой народной поддержки», — объяснил он свое предложение.

Само ВНС он назвал «Всеноменклатурным собранием» и предположил, что оно «не приведет ни к чему хорошему».

Ранее бывший дипломат объявил об инициировании создания общественного движения «Я — гражданин».

После массовых протестов против официальных итогов президентских выборов и беспрецедентной жестокости силовиков сразу несколько беларусских послов, работников МИДа и других чиновников высказали свое несогласие и ушли в отставку. 

Павел Латушко, Игорь Лещеня, Василий Маркович, Владимир Астапенко, Павел Пустовой указом президента были лишены ранга посла.

28 декабря Александр Лукашенко подписал указ №492 о созыве VI Всебеларусского народного собрания. Оно назвачено на 11-12 февраля.
 
 
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Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, одним из первых поддержавший мирные протесты, предложил выдвинуть на Всебеларусское народное собрание 2700...
 
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