Штанге о «Прессболе»: «Гордые традиции нельзя разрушать! Я больше не понимаю вашу страну»

















Штанге обратился в фэйсбуке к Сергею Щурко, который ранее писал для газеты, а недавно заявил о прекращении сотрудничества.





– Белорусскому спорту нужна такая газета, как «Прессбол»! Гордые традиции нельзя разрушать! Я больше не понимаю вашу страну, Сергей...





– Она себя еще покажет, тренер! – ответил Щурко.