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Штанге о «Прессболе»: «Гордые традиции нельзя разрушать! Я больше не понимаю вашу страну»

30.12.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге высказался о ситуации вокруг газеты «Прессбол», где был назначен новый главный редактор Сергей Лисичкин и изменен вектор публикаций издания.





Штанге обратился в фэйсбуке к Сергею Щурко, который ранее писал для газеты, а недавно заявил о прекращении сотрудничества.

– Белорусскому спорту нужна такая газета, как «Прессбол»! Гордые традиции нельзя разрушать! Я больше не понимаю вашу страну, Сергей...

– Она себя еще покажет, тренер! – ответил Щурко.
 
 
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Экс-главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге высказался о ситуации вокруг газеты «Прессбол», где был назначен новый главный редактор Сергей Лисичкин и...
 
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