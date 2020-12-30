Народ созрел править

Самое время подвести первые итоги этих важнейших для страны событий. Чем этот год так принципиально отличается от других, от событий «Площади» 2010 года, например?





Представители режима считают, что практически ничем, что Лукашенко сможет, усилив репрессии и выждав время, вскоре править как прежде. Но отличия принципиальные. Сегодня мы видим много такого, чего ранее не было.

Если одной фразой, то сегодня появилось уже почти всё для того, чтобы Беларусь смогла продолжить существование и даже начать наконец нормально развиваться после неизбежного ухода прошлой, отжившей свое власти.

Этот вопрос стоит рассмотреть подробнее, ведь прошлая власть была отжившей и в «далеком прошлом», и в 2010 году, в чем же разница? Однако тогда, к примеру, не было таких ясных, более разумных и дееспособных альтернатив.





Нет, умные и прогрессивные люди в оппозиции были всегда, но не было такой организации и самоорганизации. Даже внятной программы первоочередных действий на случай победы раньше не было.





Да, программы преобразований писались, однако возникал вопрос: а кто их собственно выполнять то будет. Старая «вертикаль»? Сегодня недееспособность старой бюрократии очевидна всем. Новые, «народные чиновники», но кто они? Таких раньше не было видно. А сегодня они уже видны. И главное,

сегодня уже более или менее понятно, где их можно найти при необходимости.

В том числе и в рядах старой «вертикали». Сейчас стало понятно, что там-таки есть разумные профессионалы, просто система делала их недееспособными (как и всё, что попадало в её орбиту).





Далее,

сегодня народ перешел к новому уровню самоорганизации.

Созданы и структуры, альтернативные режиму, они вполне дееспособны и даже признаны практически во всем мире. Раньше их не было, но люди ждали, что появится кто-то, кто сделает всё за них и поведет народ к «светлому будущему».





Сегодня же и обычные люди – многие из них – сами готовы действовать. И всё это уже никуда не денется – даже если прошлая власть усидит в своих резиденциях некоторое время. И

народ не превратится в рабов, как бы не старался режим.





Полной международной изоляции режима, помноженной на политику самоизоляции, до сей поры тоже не было. Санкции были, но они были скорее формальными, чем реальными. Возможно, поэтому власть не понимает масштабов изменений, верит, что ничего для нее на международной арене не поменялась. Дескать, покритикуют, покритикуют, а потом опять будут деньги давать. Но это уже вряд ли.





Изоляция пока носит преимущественно политический характер, но экономическая тоже уже началась, хотя пока и находится на начальном этапе. Иностранные компании начали заявлять о намерениях покинуть страну. Некоторые, полагаю, покинут и без заявлений.





Да, таковых пока немного, но ведь это тоже только начало процесса. Плюс ясно, что новые серьёзные инвесторы при этом режиме в страну точно не сунутся. Словом, в каком направлении будет развиваться ситуация по этому «вектору» – уже понятно.





Это только европейские санкции. США тоже в стороне не остаются и усиливают санкции против режима, вдобавок приняли «Акт о демократии в Беларуси», что делает неизбежным и принятие новых санкций. Такое уже случалось, но не в таких масштабах.





Международный свой имидж этот режим разрушил полностью и, видимо, окончательно и бесповоротно.

А ведь еще совсем недавно они самонадеянно называли себя «донором безопасности» в Европе и даже в мире. Совсем недавно некоторые им верили – даже из известных зарубежных политиков. Всё в прошлом,

нет ни стабильности, ни безопасности, а режим иначе как нелигитимным уже и не называют. Даже от Олимпийского движения отлучили.

Обычно именно страну лишали права участия в мероприятиях, а тут – только диктатора с «семьей». Такого раньше тоже не было и даже представить себе подобное было невозможно.





Раньше белорусскому МИДу удавалось во многом сглаживать негатив в отношениях Минска и Запада. Теперь внешнеполитическое ведомство во главе с Макеем лишь способствует обострению отношений, чего раньше тоже не было.





Экономику режим может пока еще и не смог уничтожить полностью, но уже близок к тому. Очень старается, во всяком случае. Так что новую экономику новой власти придется строить практически с нуля. Ибо старый режим построить новую, современную экономику не может, да и не пытается.





«Люди системы» стали задумываться о своем будущем и своих перспективах – те у кого есть чем задумываться. И таких оказалось на удивление много. Раньше такого не было, все кончалось очень быстро, «люди системы» даже вздрогнуть не успевали. Теперь время у них есть.





Так что представители нынешнего режима вполне уже могут оценить перспективы. В смысле кто отправится в тюрьму и что надо делать, чтобы такой перспективы избежать. Или отправиться просто на пенсию, а кто и продолжить работать на новую, действительно на деле, а не на словах, европейскую Беларусь. А то пока она скорее «северокорейская», а не европейская.





Итак, новая система появилась и становится всё более работоспособной и признанной в мире, народ готов к переменам, более того, многие уже готовы и сами действовать ради этого, даже вопреки репрессиям. Без них народная активность по построению нормальной страны была бы еще выше.





А дееспособность старой системы падает, её легитимность тоже. Законы, к примеру, перестали работать официально – «иногда не до законов», «стабильность» испарилась, экономика деградирует, инвестиционная привлекательность стала резко отрицательной, ну и так далее. То есть

старая система всё же рушится, хотя ОМОН пока еще и стоит.

И по старому быть уже не может.





Главная причина – в нарастающей недееспособности прошлой власти, и то, что её уже есть кем заменить - это вторично, хотя тоже очень важно. Режим же борется только с новыми, альтернативными ему структурами и с собственным народом, но отнюдь не со своей деградацией и недееспособностью. И поэтому тоже

режим обречен.

Можно посадить членов КС, хотя и маловероятно, что всех, но что делать с собственной нежизнеспособностью? Особенно когда тут и делать ничего и не планируется.





Одна надежда на Путина, но и у него, похоже, всё чаще возникают сомнения. «Отгребать» международные санкции за поддержку «кровавого диктатора», которого к тому же и не сильно любишь, мягко говоря, является глупостью.





Разумнее всё же поспособствовать проведению новых выборов и договариваться потом с Бабарико каким или еще кем. Все альтернативные кандидаты – что из оппозиции, что из вменяемой части «вертикали», а иные и не пройдут при честных выборах, будут вести политику разумную, русофобами пока не являются и договороспособны, в отличие от человека с «синими пальцами».





Хотя пока реально Путин поддерживает именно Лукашенко, во всяком случае на словах. Видимо у него свои представления из области «братства диктаторов». Не мне это комментировать, я такого не понимаю, как и «отравленные трусы Навального», к слову. Так что по этому «вектору» пока имеем некоторую неопределённость.





По любому,

«источником власти является народ», и он уже это осознает понемногу, готов к переменам, готов на них работать и это, видимо, главный итог года.

Патернализм закончился с обоих сторон. Власть уже не готова обеспечивать «чарку и шкварку» на приемлемом уровне, а народ уже отвернулся от власти и готов кормить себя сам, хотя и раньше по факту кормил, только бы не мешали.





Теперь народ хочет и чтобы не мешали, и чтобы не грабили и – даже – уважения.



