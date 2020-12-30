СК: пассажирский поезд столкнулся с бетонным столбом

Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщает, что в Лиде бетонным столбом кто-то перекрыл железнодорожные пути, с преградой столкнулся пассажирский поезд. Пострадавших нет.

По данным следствия, поздно вечером 29 декабря неустановленное лицо перекрыло пути бетонным столбом. Машинист пассажирского поезда Гродно — Гомель увидел препятствие и принял меры к торможению, однако столкновения избежать не удалось. Пассажиры не пострадали, спустя некоторое время поезд проследовал далее по маршруту.

СК сообщает, что таким же способом приведены в негодность железнодорожные пути в Лиде в гродненском направлении, там ехал товарный поезд.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения).