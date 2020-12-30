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СК: пассажирский поезд столкнулся с бетонным столбом

30.12.2020 11:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщает, что в Лиде бетонным столбом кто-то перекрыл железнодорожные пути, с преградой столкнулся пассажирский поезд. Пострадавших нет.

По данным следствия, поздно вечером 29 декабря неустановленное лицо перекрыло пути бетонным столбом. Машинист пассажирского поезда ГродноГомель увидел препятствие и принял меры к торможению, однако столкновения избежать не удалось. Пассажиры не пострадали, спустя некоторое время поезд проследовал далее по маршруту.

СК сообщает, что таким же способом приведены в негодность железнодорожные пути в Лиде в гродненском направлении, там ехал товарный поезд.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения).

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Следственный комитет сообщает, что в Лиде бетонным столбом кто-то перекрыл железнодорожные пути, с преградой столкнулся пассажирский поезд. Пострадавших...
 
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