Караев: «Я не то чтобы приверженец абсолютной монархии...» (видео)

Источник материала: Onliner

Блогер Алексей Голиков опубликовал вторую часть интервью с бывшим министром внутренних дел Юрием Караевым. На этот раз речь идет про «прочный фундамент» дома и «увлекшихся детей», которые в нем живут (но выгонять их нельзя). Еще инспектор по Гродненской области рассуждал про демократию, монархию и цитировал Черчилля. Речь зашла даже про знаменитое видео, на котором задержанных прогоняют через коридор силовиков дубинками (правда, ушла недалеко).

О прочном фундаменте

Относительно разошедшихся взглядов «родителей» и «детей», живущих в нашем доме с «прочным фундаментом», Караев сказал:

— Фундамент как раз таки крепкий. Но такое, наверное, есть, что дети немножко увлеклись. И раз это «квартира», то этих детей никак нельзя отвергать, выгонять. Это все наши. Надо посмотреть, что мы не так сделали с детьми и в чем придется пересмотреть взгляды. Может, объяснить то, чего они не замечали, какими пользуются правами, благами. А может, даже обязанности разъяснить. И не наступил тот момент, что с фундаментом надо что-то делать. Фундамент очень крепкий.

О монархии

Рассказывая о своем отношении к демократии, Юрий Караев сообщил:

— Я не то чтобы приверженец абсолютной монархии... Но, оказывается, сильная власть более эффективна в трудные времена. В период катастроф, пандемий, войн, других потрясений. Эффективнее намного, чем демократия. Масса примеров из художественных книг, жизни, истории. Сильная власть быстрее справится с последствиями землетрясения, с агрессией внешней и многим другим. Быстрее заставит крутиться колесики механизма. И с меньшими потерями общество, страна выйдут из этого катаклизма.

В мирные времена, когда вокруг все хорошо, никто ни на что не претендует, соседи не хотят оттяпать ничего — наверное, законы демократии, рынка в чем-то эффективнее. А сейчас мир такой, что приходится сохранять что есть.

О растущем благосостоянии

Демонстрируя свое знание жизни в нашей стране, экс-министр процитировал шутку друга: «У белорусов две проблемы: как похудеть и где парковаться».

— Я понял, что он прав. Благосостояние неизменно повышается. Сравнивая несколько десятилетий, я это вижу, глядя на Минск и другие города. Я лично хорошего вижу больше, чем плохого. Некоторые любят только проблемы высвечивать: та деревня вымерла, тут забор покосился. Но если в целом по стране смотреть — населения больше не становится, а дома растут, как грибы. Значит, то же самое количество людей расселилось на большие метры... Количество автомобилей растет, их марки все красивее и красивее.

О богатстве

Голиков спросил о нынешней зарплате Караева. Тот ответил так:

— Мне она кажется достойной. Больше на эту тему говорить не хочу. Автомобиль, на котором я приехал, — Polo. Ни о каком Mercedes класса S речь идти не может. Когда я был назначен на должность, одно из СМИ приехало посмотреть, какая собственность, недвижимость есть. У председателя кооператива спросили: где? Он показал — они снимать не стали и уехали... Еще раз говорю: у нас голодных я что-то не заметил, у нас социальное государство. Олигархов, чиновников, которые живут на небесах, нет.

О «переобувшихся»

Речь зашла про «переобувшихся» силовиков, которые «перешли на другую сторону». Караев тут же с пренебрежением и сарказмом отметил невысокий ранг этих людей:

— Если те, кого показывали на великом совещании за границей, какие-то капитаны и старшие лейтенанты — то это, да, очень солидные и авторитетные люди в системе силовых структур. Видимо, добились каких-то высот необыкновенных. Это же на таком, нижнем уровне, те, которые «переобувшиеся». Те, кто себя не нашел у нас, кто отторгнут или, скорее всего, был бы отторгнут системой. Те, кто так и не стали настоящими патриотами. Этот процент настолько ничтожен, что о нем не стоит говорить. А раздуто неплохо и красиво подано. Если поговорить с ребятами из коллективов, откуда они ушли, — уверен и парочкой интересовался, как они служили, — восторженных отзывов не слышал.

О протестующих и кукловодах

Караев уверен, что на участников протестов целенаправленно воздействовали извне, по методичкам; работали по целевым аудиториям:

— Цель кукловодов понятна. Медик — очень уважаемая профессия, они ассоциируются с гуманизмом. У нас к ним априори присутствует чувство благодарности. Очень звучит, когда профессор университетский к протестам причастен... Есть прием: мобилизовать студентов, как наиболее мобильную часть общества, использовать их максимализм, повышенную тягу к справедливости, загораемость. И обязательно — профессоров. Всегда в вузе найдется такой недооцененный. Но нельзя забывать, что он не во всем разбирается, если он профессор физики, это не значит, что в общественно-гуманитарной сфере он четкий и мудро разбирается.

Для анализа — надо подумать, чего не хватает им, почему вышли. Смотреть и на морально-психологическую составляющую, и на материальную — может, им чего-то не додали. Может, его больше обработали, он больше почитал чего-то такого...

Юрий Караев убежден, что мирных протестующих, которые «ничего такого делать не собираются», используют как щит:

— Сколько мы видели кадров, как мирный протест перетекает в немирный... Смотрите: заблокировать движение, выйти за пределы тротуара — это мирно? Ты же кому-то мешаешь, кто не интересуется политикой и просто едет из пункта А в пункт Б. Значит, ты задеваешь его, очень сложные процессы жизни, нарушаешь функции государства... Из ста вышедших с мирными намерениями в толпе обязательно будет какой-то террорист-анархист, который из этой толпы метнет камень, бутылку. Эти мирные смогли организовать, чтобы из их протеста ничего угрожающего правоохранительным органам, другим гражданам, государству не «прилетело».

Некоторые, может, и пошли с мирными намерениями, но не задумывались о том, что они живой щит и ими манипулируют. Есть часть людей, которым хочется адреналина, драйва. Многие воспринимали воскресные бродилки как квест. Это желание повеселиться. Всегда народу хочется не только хлеба, но и зрелищ. Действительно, иногда скучновато у нас в этом плане, стабильность.

О коридоре с дубинками и сторонниках дьявола

Разговор коснулся и слитого в сеть знаменитого видео , на котором задержанных через коридор силовиков гонят дубинками. Караев, впрочем, так и не прокомментировал этот эпизод. Сказал лишь, что надо показывать также картинку «изнутри», противодействуя «альтернативным СМИ»:

— Надо всегда говорить о том, какую цель преследуют эти СМИ, кого и на что хотят возбудить. Абсолютная манипуляция сознанием — выхватывать из контекста нужные кадры. Наверное, бороться с ними надо их же оружием, отвечать на их выпады. Думаю, те, кто за информационную работу идеологическую отвечают, придут к этому.

Напоследок инспектор вспомнил то, что где-то прочитал:

— Вспомните, что вообще-то вся власть от бога. Поэтому восставать против власти, против общества — это ни человеческими, ни религиозными нормами не приветствуется. Любой бунтовщик, восставший, протестун — это сторонник темной силы. Недавно встречался в Гродно с настоятельницей монастыря матушкой Гавриилой. Она спрашивает: «Кто главный революционер?» Я помню, что читал: «Дьявол». Она говорит: «Молодец, правильно». Действительно, главный возбудитель спокойствия — дьявол. Те, кто участвуют в восстаниях, революциях, бунтах, — если не слуги его, то сторонники. Многие — невольные, не задумывающиеся. И неплохие люди.

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