﻿ В Бресте порывом ветра опрокинуло навес над остановкой. Две женщины в больнице. 21.by
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В Бресте порывом ветра опрокинуло навес над остановкой. Две женщины в больнице

30.12.2020 11:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Каждый день непогода насылает на белорусов новые испытания, будто с неба сыплются казни египетские. Еще в понедельник люди не знали, как справиться с гололедом и попадали в больницы с травмами, а уже во вторник разрушения и хаос принес порывистый ветер — и люди вновь попали в больницы с травмами. Самая неприятная история произошла в Бресте по ул. Гаврилова, 25, где ветер опрокинул навес над остановкой. Под раздачу попали две женщины 37 и 44 лет, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает МЧС.

В Бресте порывом ветра опрокинуло навес над остановкой. Две женщины в больнице
В Бресте порывом ветра опрокинуло навес над остановкой. Две женщины в больнице
В Бресте порывом ветра опрокинуло навес над остановкой. Две женщины в больнице

Это не единственный урон, нанесенный непогодой в Беларуси. Известно о 163 случаях падения деревьев, в результате которых повреждены 28 автомобилей. В Витебском районе деревья упали на железнодорожные пути и воздушные линии электропередач, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики.

В Бресте порывом ветра опрокинуло навес над остановкой. Две женщины в больнице

А в Могилеве из-за налипания слоя льда на троллейбусные контактные линии не вышли на 12 маршрутах 76 троллейбусов.

В Бресте порывом ветра опрокинуло навес над остановкой. Две женщины в больнице

В Оршанском районе Витебской области две больницы остались без электро- и теплоснабжения: 44 пациента были отправлены в другие лечебные учреждения района. Вообще же неполадки с электроснабжением наблюдались в 1627 населенных пунктах, больше всего в Гомельской и Могилевской области, 716  из них оставались без электричества по состоянию на 8 утра, сообщает «Белэнерго». 



 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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