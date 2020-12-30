В Бресте порывом ветра опрокинуло навес над остановкой. Две женщины в больнице

Источник материала: Onliner

Каждый день непогода насылает на белорусов новые испытания, будто с неба сыплются казни египетские. Еще в понедельник люди не знали, как справиться с гололедом и попадали в больницы с травмами, а уже во вторник разрушения и хаос принес порывистый ветер — и люди вновь попали в больницы с травмами. Самая неприятная история произошла в Бресте по ул. Гаврилова, 25, где ветер опрокинул навес над остановкой. Под раздачу попали две женщины 37 и 44 лет, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает МЧС.













Это не единственный урон, нанесенный непогодой в Беларуси. Известно о 163 случаях падения деревьев, в результате которых повреждены 28 автомобилей. В Витебском районе деревья упали на железнодорожные пути и воздушные линии электропередач, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики.





А в Могилеве из-за налипания слоя льда на троллейбусные контактные линии не вышли на 12 маршрутах 76 троллейбусов.





В Оршанском районе Витебской области две больницы остались без электро- и теплоснабжения: 44 пациента были отправлены в другие лечебные учреждения района. Вообще же неполадки с электроснабжением наблюдались в 1627 населенных пунктах, больше всего в Гомельской и Могилевской области, 716 из них оставались без электричества по состоянию на 8 утра, сообщает «Белэнерго».





