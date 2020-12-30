Последствия непогоды: 163 случая падения деревьев, 28 поврежденных автомобилей

Источник материала: Onliner

В МЧС рассказали о последствиях вчерашней непогоды. В течение суток 29 декабря на территории республики наблюдались опасные и неблагоприятные метеорологические явления: сильный ветер (порывы до 20 м/с), гололед и отложения слоя льда на линиях электропередачи преимущественно по Витебской, Гомельской и Могилевской областям.

Последствия непогоды

По оперативной информации МЧС, зафиксированы 163 случая падения деревьев, в результате которых повреждены 28 автомобилей: в Витебской области 106 случаев, 22 автомобиля; в Гродненской — 5 случаев; в Минской — 2 случая; в Могилевской — 50 случаев, 6 автомобилей.





В Могилеве вследствие налипания слоя льда на троллейбусные контактные линии не вышли на 12 маршрутах 76 троллейбусов, дополнительно задействовались автобусы.

В Бресте по улице Гаврилова, 25 сорванным порывом ветра навесом остановочного пункта травмированы две женщины (1976 и 1983 года рождения), с травмами различной степени тяжести они госпитализированы.





Что теперь делать автовладельцам?

Ранее мы публиковали подробный алгоритм действий, которые стоит незамедлительно предпринять автовладельцу.

Первым делом нужно вызывать милицию. Упавшее дерево — это не ДТП, поэтому ГАИ в данном случае не поможет. Сотрудник милиции в свою очередь составит акт осмотра автомобиля, зафиксирует повреждения автомобиля. Имеет значение, как была припаркована машина. Если правила остановки и стоянки были нарушены, шансов получить компенсацию почти нет.

Затем вызываем на место происшествия сотрудников ЖЭСа либо «Зеленстроя». Говорим им о том, что обратились в милицию и факт зафиксирован. На машине никуда отъезжать нельзя, точно так же как и нельзя допустить, чтобы дерево полностью убрали и уничтожили. Еще нужно выяснить, здоровое оно было или сгнившее. Если это не сделают коммунальные работники, нужно обращаться в Национальную академию наук.

Заказать соответствующую экспертизу, для того чтобы установить состояние дерева, можно у специалиста Института экспериментальной ботаники им. Купревича при Национальной академии наук. Место разлома ствола будет изучено, определена структура и состояние древесины. После этого авто и остатки дерева можно убирать.

Остается дождаться ответа от специалистов. Если в нем будет сказано, что дерево было нездоровое, а процент содержания гнилостных образований высок, тогда у водителя есть основания требовать возмещения ущерба. В случае если упавшее дерево здорово, а упало из-за непогоды, добиться выплат будет сложно.

Автовладельцу нужно провести независимую оценку повреждений автомобиля. При работе оценщиков должны присутствовать представители ЖЭСа («Зеленстроя») и милиции.

В довершение всего следует написать претензию в адрес ЖЭСа («Зеленстроя») о добровольном возмещении убытков, приложить все полученные документы. Если ответ от коммунальщиков не придет в течение одного месяца, можно обращаться в суд. Отметим, что рассмотрение подобных дел может занять несколько месяцев.

Прогноз погоды

На сегодня Белгидромет объявил желтый уровень опасности, говорящий лишь о потенциальной опасности погодных условий. Местами по стране ожидается туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

31 декабря будет преобладать облачная погода, возможны осадки. Ночью и утром местами слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью –1...+6 градусов Цельсия, днем +1...+6.

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