﻿ Последствия непогоды: 163 случая падения деревьев, 28 поврежденных автомобилей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Последствия непогоды: 163 случая падения деревьев, 28 поврежденных автомобилей

30.12.2020 11:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В МЧС рассказали о последствиях вчерашней непогоды. В течение суток 29 декабря на территории республики наблюдались опасные и неблагоприятные метеорологические явления: сильный ветер (порывы до 20 м/с), гололед и отложения слоя льда на линиях электропередачи преимущественно по Витебской, Гомельской и Могилевской областям.

Последствия непогоды

По оперативной информации МЧС, зафиксированы 163 случая падения деревьев, в результате которых повреждены 28 автомобилей: в Витебской области 106 случаев, 22 автомобиля; в Гродненской — 5 случаев; в Минской — 2 случая; в Могилевской — 50 случаев, 6 автомобилей.

Последствия непогоды: 163 случая падения деревьев, 28 поврежденных автомобилей

В Могилеве вследствие налипания слоя льда на троллейбусные контактные линии не вышли на 12 маршрутах 76 троллейбусов, дополнительно задействовались автобусы.

В Бресте по улице Гаврилова, 25 сорванным порывом ветра навесом остановочного пункта травмированы две женщины (1976 и 1983 года рождения), с травмами различной степени тяжести они госпитализированы.

Последствия непогоды: 163 случая падения деревьев, 28 поврежденных автомобилей

Что теперь делать автовладельцам?

Ранее мы публиковали подробный алгоритм действий, которые стоит незамедлительно предпринять автовладельцу.

  • Первым делом нужно вызывать милицию. Упавшее дерево — это не ДТП, поэтому ГАИ в данном случае не поможет. Сотрудник милиции в свою очередь составит акт осмотра автомобиля, зафиксирует повреждения автомобиля. Имеет значение, как была припаркована машина. Если правила остановки и стоянки были нарушены, шансов получить компенсацию почти нет.
  • Затем вызываем на место происшествия сотрудников ЖЭСа либо «Зеленстроя». Говорим им о том, что обратились в милицию и факт зафиксирован. На машине никуда отъезжать нельзя, точно так же как и нельзя допустить, чтобы дерево полностью убрали и уничтожили. Еще нужно выяснить, здоровое оно было или сгнившее. Если это не сделают коммунальные работники, нужно обращаться в Национальную академию наук.
  • Заказать соответствующую экспертизу, для того чтобы установить состояние дерева, можно у специалиста Института экспериментальной ботаники им. Купревича при Национальной академии наук. Место разлома ствола будет изучено, определена структура и состояние древесины. После этого авто и остатки дерева можно убирать.
  • Остается дождаться ответа от специалистов. Если в нем будет сказано, что дерево было нездоровое, а процент содержания гнилостных образований высок, тогда у водителя есть основания требовать возмещения ущерба. В случае если упавшее дерево здорово, а упало из-за непогоды, добиться выплат будет сложно.
  • Автовладельцу нужно провести независимую оценку повреждений автомобиля. При работе оценщиков должны присутствовать представители ЖЭСа («Зеленстроя») и милиции.
  • В довершение всего следует написать претензию в адрес ЖЭСа («Зеленстроя») о добровольном возмещении убытков, приложить все полученные документы. Если ответ от коммунальщиков не придет в течение одного месяца, можно обращаться в суд. Отметим, что рассмотрение подобных дел может занять несколько месяцев.

Прогноз погоды

На сегодня Белгидромет объявил желтый уровень опасности, говорящий лишь о потенциальной опасности погодных условий. Местами по стране ожидается туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

31 декабря будет преобладать облачная погода, возможны осадки. Ночью и утром местами слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью –1...+6 градусов Цельсия, днем +1...+6.

Читайте также:

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МЧС рассказали о последствиях вчерашней непогоды. В течение суток 29 декабря на территории республики наблюдались опасные и неблагоприятные метеорологические...
 
Новости дня
Новости разные
 
Apple заинтересовалась клавиатурой с кнопками-дисплеями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика