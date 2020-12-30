|
Apple заинтересовалась клавиатурой с кнопками-дисплеями
Источник материала: Onliner
Ведомство по патентам и товарным знакам США
Подобная схема выглядит как развитие панели Touch Bar в линейке
Верхняя часть кнопки может быть выполнена из стекла, керамики или сапфира. Под прозрачным материалом, скорее всего, предполагается использовать экраны с технологией OLED.
Apple — не первая компания, которая придумала такую идею. В начале 2010-х «Студия Артемия Лебедева» представила клавиатуру «Оптимус Популярис», в которой каждая кнопка тоже была с дисплеем.
игровая для ПК, механическая, Cherry MX Red, металлическая верхняя панель, интерфейс подключения - USB, подсветка, цвет черный
игровая для ПК, механическая, пластик, интерфейс подключения - USB, подсветка, цвет черный
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новый патент от Apple. Компания описывает механизм клавиатуры, при котором каждая кнопка может оснащаться...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)