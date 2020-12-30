Apple заинтересовалась клавиатурой с кнопками-дисплеями

Источник материала: Onliner

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новый патент от Apple. Компания описывает механизм клавиатуры, при котором каждая кнопка может оснащаться дисплеем.

Подобная схема выглядит как развитие панели Touch Bar в линейке Macbook Pro . Смысл кнопок-дисплеев — в вариативности. Например, при смене языка в текстовом редакторе сразу появится клавиатура на нужном языке, а при открытии, допустим, Photoshop — панель инструментов.

Верхняя часть кнопки может быть выполнена из стекла, керамики или сапфира. Под прозрачным материалом, скорее всего, предполагается использовать экраны с технологией OLED.





Apple — не первая компания, которая придумала такую идею. В начале 2010-х «Студия Артемия Лебедева» представила клавиатуру «Оптимус Популярис», в которой каждая кнопка тоже была с дисплеем.



