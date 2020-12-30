Россия оценила стоимость вакцинации своего населения. Во сколько тогда это обойдется белорусам?

Источник материала: Onliner

Министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил сегодня ориентировочную стоимость вакцинации россиян. По его словам, это обойдется в 75—100 млрд российский рублей. Если разделим на всех, то получится примерно по $10.

Напомним, что вчера массовая вакцинация «Спутником V» началась и в Беларуси. По грубой схеме министра финансов соседней страны, всеобщая вакцинация обойдется Беларуси в $80—100 млн.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич уточнил вчера, что первыми будут вакцинированы медработники, педагоги и специалисты, которым приходится много контактировать с людьми.

Вакцинация будет проводиться добровольно.