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Россия оценила стоимость вакцинации своего населения. Во сколько тогда это обойдется белорусам?
Источник материала: Onliner
Министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил сегодня ориентировочную стоимость вакцинации россиян. По его словам, это обойдется в 75—100 млрд российский рублей. Если разделим на всех, то получится примерно по $10.
Напомним, что
Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич уточнил вчера, что первыми будут вакцинированы медработники, педагоги и специалисты, которым приходится много контактировать с людьми.
Вакцинация будет проводиться добровольно.
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Министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил сегодня ориентировочную стоимость вакцинации россиян. По его словам, это обойдется в 75—100 млрд российский рублей. Если...
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