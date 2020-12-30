ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия оценила стоимость вакцинации своего населения. Во сколько тогда это обойдется белорусам?

30.12.2020 11:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил сегодня ориентировочную стоимость вакцинации россиян. По его словам, это обойдется в 75—100 млрд российский рублей. Если разделим на всех, то получится примерно по $10.

Напомним, что вчера массовая вакцинация «Спутником V» началась и в Беларуси. По грубой схеме министра финансов соседней страны, всеобщая вакцинация обойдется Беларуси в $80—100 млн.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич уточнил вчера, что первыми будут вакцинированы медработники, педагоги и специалисты, которым приходится много контактировать с людьми.

Вакцинация будет проводиться добровольно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил сегодня ориентировочную стоимость вакцинации россиян. По его словам, это обойдется в 75—100 млрд российский рублей. Если...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стачечник: «Я за Беларусь, которой не чужда свобода слова, в которой будут слышать каждого и не воспринимать как инакомыслящего»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика