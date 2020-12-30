ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот это рекорд! Датский пловец проплыл 202 метра, не дыша - видео

30.12.2020 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Датский пловец Стиг Северинсен побил очередной рекорд. Он проплыл под водой 202 метра на одном дыхании! Он сумел задержать дыхание на две минуты и сорок две секунды!

И это не первый рекорд датчанина. В 2010 году он проплыл 72 метра подо льдом. В том же году ему удалось задержать дыхание на 20 минут и десять секунд. В это время он находился в аквариуме, полном акул!

Повторять такие эксперименты не рекомендуем. Ведь датчанин - четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких мировых рекордов Гиннеса. Он начал плавать, когда ему было всего шесть лет, и в юном возрасте четыре года подряд становился чемпионом страны!

А вот восхититься достижениями Стига очень даже можно. Смотрите, как он это делает, на видео Sputnik.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Датский пловец побил рекорд Гиннесса - смотрите на человека, который чувствует себя под водой как рыба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Земля 2 января окажется на минимальном расстоянии от Солнца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика