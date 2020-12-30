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Вот это рекорд! Датский пловец проплыл 202 метра, не дыша - видео
30.12.2020 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Датский пловец Стиг Северинсен побил очередной рекорд. Он проплыл под водой 202 метра на одном дыхании! Он сумел задержать дыхание на две минуты и сорок две секунды!
И это не первый рекорд датчанина. В 2010 году он проплыл 72 метра подо льдом. В том же году ему удалось задержать дыхание на 20 минут и десять секунд. В это время он находился в аквариуме, полном акул!
Повторять такие эксперименты не рекомендуем. Ведь датчанин - четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких мировых рекордов Гиннеса. Он начал плавать, когда ему было всего шесть лет, и в юном возрасте четыре года подряд становился чемпионом страны!
А вот восхититься достижениями Стига очень даже можно. Смотрите, как он это делает, на видео Sputnik.
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Датский пловец побил рекорд Гиннесса - смотрите на человека, который чувствует себя под водой как рыба.
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