Вот это рекорд! Датский пловец проплыл 202 метра, не дыша - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Датский пловец Стиг Северинсен побил очередной рекорд. Он проплыл под водой 202 метра на одном дыхании! Он сумел задержать дыхание на две минуты и сорок две секунды!

И это не первый рекорд датчанина. В 2010 году он проплыл 72 метра подо льдом. В том же году ему удалось задержать дыхание на 20 минут и десять секунд. В это время он находился в аквариуме, полном акул!

Повторять такие эксперименты не рекомендуем. Ведь датчанин - четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких мировых рекордов Гиннеса. Он начал плавать, когда ему было всего шесть лет, и в юном возрасте четыре года подряд становился чемпионом страны!

А вот восхититься достижениями Стига очень даже можно. Смотрите, как он это делает, на видео Sputnik.

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