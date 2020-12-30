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«Коммерсантъ»: Кремль заинтересован в транзите власти в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
«Коммерсантъ»: Кремль заинтересован в транзите власти в Беларуси
Лукашенко создает России слишком много проблем.
Российская газета
Как утверждает автор статьи, «собеседники издания в российских государственных структурах говорят о заинтересованности Москвы в скорейшем транзите власти в Беларуси».
«В 2020 году Александр Лукашенко превратился в наглядное пособие о том, что случается с лидером, утратившим связь с реальностью. Его решение править еще пять лет взорвало Беларусь, и теперь многочисленных несогласных силой убеждают в том, что он президент. Господин Лукашенко создал проблемы не только себе, но и России», — говорится в статье.
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Лукашенко создает России слишком много проблем.
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