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«Коммерсантъ»: Кремль заинтересован в транзите власти в Беларуси

30.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Коммерсантъ»: Кремль заинтересован в транзите власти в Беларуси

  • 30.12.2020, 11:09
«Коммерсантъ»: Кремль заинтересован в транзите власти в Беларуси

Лукашенко создает России слишком много проблем.

Российская газета «Коммерсантъ» опубликовала статью, в которой сообщается, что Кремль заинтересован в транзите власти в Беларуси. Материал называется весьма красноречиво: «Властелин. Конец. Как Александр Лукашенко не отдал, но потерял Беларусь».

Как утверждает автор статьи, «собеседники издания в российских государственных структурах говорят о заинтересованности Москвы в скорейшем транзите власти в Беларуси».

«В 2020 году Александр Лукашенко превратился в наглядное пособие о том, что случается с лидером, утратившим связь с реальностью. Его решение править еще пять лет взорвало Беларусь, и теперь многочисленных несогласных силой убеждают в том, что он президент. Господин Лукашенко создал проблемы не только себе, но и России», — говорится в статье.

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Лукашенко создает России слишком много проблем.
 
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