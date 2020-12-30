ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дмитрий Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство, но со страной-агрессором — табу

30.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Дмитрий Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство, но со страной-агрессором — табу

  • 30.12.2020, 11:08
Дмитрий Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство, но со страной-агрессором — табу
Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины подчеркнул, что должны также быть «серьезные фильтры» для получения двойного гражданства.

Украине нужно разрешить двойное гражданство, однако должен быть запрет на двойное гражданство с государством агрессором.

Такую позицию в интервью ТСН высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

Дипломат подчеркнул, что двойное гражданство нужно "для сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины".

"Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах. Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве", – объяснил глава МИД.

При этом Кулеба подчеркнул: ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором речи идти не может. "Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко КАПСЛОКОМ в законе прописано", – добавил он.

Кулеба подчеркнул, что должны также быть "серьезные фильтры" для получения двойного гражданства, чтобы не было возможности этим манипулировать.

Он также сказал, что законопроект о двойном гражданстве пока остановился из-за вывода экспертов Рады, что без изменений в Конституцию этот вопрос урегулировать невозможно. Кулеба считает, что с этим можно спорить, однако также можно и внести соответствующие изменения в Конституцию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Украины подчеркнул, что должны также быть «серьезные фильтры» для получения двойного гражданства.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Следователи даже не хотят сейчас общаться с милиционерами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика