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«Следователи даже не хотят сейчас общаться с милиционерами»

30.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Следователи даже не хотят сейчас общаться с милиционерами»

  • 30.12.2020, 11:05
  • 1,548
«Следователи даже не хотят сейчас общаться с милиционерами»
Фото: tut.by

В Следственном комитете идет активное «брожение».

Андрей Остапович экс-старший следователь Партизанского РОВД г.Минска в фильме Onliner про белорусские протесты рассказал о ситуации внутри ведомства.

«Прямо сейчас следственный комитет убивают. Когда арестовывали штаб Бабарико, взяли электронные списки всех подписей, которые отдаются вместе с паспортом. Из выборки оказалось, что только 700 человек из центрального аппарата отдали свои подписи за альтернативных кандидатов. Кто высокой должности — сместить и убрать, кто пониже — пока пусть сидят и выполняют свою работу. Заменить их нельзя, большая нагрузка. Как сказал еще прошлый министр МВД: «Разберемся с гражданскими митингами, а потом и у себя проведем чистки.

В уставе следственного комитета написано, что на работу принимают людей только с высшим образованием, а сейчас начали набирать даже со средним. Людей почистили и разогнали, а уходят лучшие специалисты. На остальных еще больше растет нагрузка. У них все валится, это все не расследуется, накапливаются и обычные преступления. По 200 дел за одни выходные возбудить в одном районе Минска — это большая нагрузка.

Люди начинают стонать, выть, уставать на этой работе. Начинают говорить: «Зачем мне это, чтобы меня все поливали и ненавидели?». Сами следователи даже не хотят сейчас приходить в здание милиции, чтобы не общаться там с милиционерами. Их загнали в угол. В общем плане жалко, а с другой стороны — многие из них позволили себе то, что нельзя было делать».

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Теги: Минск
 
 
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В Следственном комитете идет активное «брожение».
 
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