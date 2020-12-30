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Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО Украины
Источник материала: Хартия'97
Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО Украины
Недавно он раскритиковал украинского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины, пишет
Согласно документу, генерал-майор Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны.
Кривонос отреагировал в своем Facebook: "Спасибо президенту за новогодний подарок".
"На сайте Верховной Рады есть только один проект закона о территориальной обороне 4504, зарегистрирован 16 декабря 2020 при моем соавторстве. Но на сайте президента появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно освободить человека от должности, но человека из человека не освободить", – написал он.
25 декабря Кривонос раскритиковал идею Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России. Кривонос сказал, что Украина не воюет "мясом". По его словам, идея президента нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.
28 декабря в интервью НВ он заявил, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Сам Арестович говорит, что это неправда и "легенда, которую склепал Кривонос".
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Недавно он раскритиковал украинского президента.
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