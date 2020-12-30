ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО Украины

30.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО Украины

1
  • 30.12.2020, 10:47
  • 1,153
Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО Украины
Владимир Зеленский
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Недавно он раскритиковал украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины, пишет liga.net.

Согласно документу, генерал-майор Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны.

Кривонос отреагировал в своем Facebook: "Спасибо президенту за новогодний подарок".

"На сайте Верховной Рады есть только один проект закона о территориальной обороне 4504, зарегистрирован 16 декабря 2020 при моем соавторстве. Но на сайте президента появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно освободить человека от должности, но человека из человека не освободить", – написал он.

25 декабря Кривонос раскритиковал идею Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России. Кривонос сказал, что Украина не воюет "мясом". По его словам, идея президента нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.

28 декабря в интервью НВ он заявил, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Сам Арестович говорит, что это неправда и "легенда, которую склепал Кривонос".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика