Источник материала: Хартия'97

Белорусские регионы завязли в паутине неплатежей 30.12.2020, 10:29

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По долгам «лидируют» предприятия областных центров.

Статистика фиксирует накопление миллионных долгов у предприятий в городах и районах Беларуси. Разберемся, где сложилась самая жесткая ситуация с расчетами, пишут banki24.by .

Сумму токсичных долгов крупных и средних предприятий отражают просрочка по кредитам и займам, а также по кредиторской задолженности.

На сегодня доступна информация о проблемных долгах к 1 ноября.

В Брестской области просроченные кредиты и займы достигли 323,9 млн BYN, просроченная кредиторка — 709,7 млн BYN. Доля «мусорных» обязательств по кредитам и займам составила 6,4%, по кредиторке — 15%. Первые места по объему просроченных кредитов и займов заняли предприятия Малоритского района (130,9 млн BYN) и Бреста (77,6 млн BYN). По объему проблемной кредиторки лидировали компании из Бреста (213,1 млн BYN) и Барановичей (108,7 млн BYN).

В Витебской области просрочка по кредитам и займам составила 191,4 млн BYN, по кредиторке — 662,7 млн BYN, доли просроченных обязательств — 2,4% и 12,2%. По сравнению с началом года в области произошло значительное сокращение проблемных долгов. Но это слабо связано с ростом эффективности предприятий. Дело в том, что в начале 2020-го власти приняли указ № 70 о господдержке АПК Витебской области. По итогу токсичные долги в агросекторе временно перешли в разряд нормальных — за счет рассрочек и отсрочек. По объему просроченных кредитов и займов на Витебщине лидировали компании из областного центра (81,4 млн BYN), по просроченной кредиторке — предприятия из Витебска (180,7 млн BYN) и Оршанского района (121,5 млн BYN).

В Гомельской области просроченные кредиты и займы составили 751,2 млн BYN, просроченная кредиторка — 1,529 млрд BYN, удельный вес просрочки — 4,3% и 19,7% соответственно. По проблемным кредитам и займам первое место заняли предприятия Гомеля (252,3 млн ИНТ), по проблемной кредиторке — компании Жлобинского района (363,9 млн BYN).

В Гродненской области просрочка по кредитам и займам составила 115,2 млн BYN, по кредиторке — 489,4 млн BYN, доли токсичных обязательств — 0,6% и 10%. Лидерство по проблемным кредитам и займам удержал Лидский район (87,2 млн BYN), по кредиторке — Гродно (91,2 млн BYN).

В Минской области просроченные кредиты и займы достигли 637,7 млн BYN, кредиторка — 1,830 млрд BYN, доли просрочки — 4,1% и 18,3%. Первое место по проблемным кредитам и займам занял Слуцкий район (147,9 млн BYN), по кредиторке — Минский район (610,1 млн BYN).

В Могилевской области просрочка по кредитам и займам составила 320,7 млн BYN, по кредиторке — 1,096 млрд BYN, доли токсичных долгов — 4,3% и 18,7%. В обоих случаях на первое место по долгам вышел Могилев — 124,2 и 416 млн BYN соответственно.

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