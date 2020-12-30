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БВФБ отменила на 31 декабря торги иностранными валютами
Источник материала: Навiны
Белорусская валютно-фондовая биржа сообщила, что сегодняшние торги станут последними в этом году.
Такое решение принято в целях «завершения расчетов по сделкам, совершенным на торгах иностранными валютами до 31 декабря».
Напомним, сегодняшнее утро на БВФБ
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Белорусская валютно-фондовая биржа сообщила, что сегодняшние торги станут последними в этом году.
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