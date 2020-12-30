«Для наших детей и внуков»: Лукашенко рассказал, почему держится синими пальцами за власть

Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

БЕЛТА

«Мир стремительно меняется, становится все менее безопасным для жизни нормального человека, а ряд государств и вовсе погрузился в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе. Возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации», - заявил он.

«Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия», - сказал Александр Лукашенко.