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«Для наших детей и внуков»: Лукашенко рассказал, почему держится синими пальцами за власть

30.12.2020 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Для наших детей и внуков»: Лукашенко рассказал, почему держится синими пальцами за власть
Фото: БЕЛТА
Против нас развязали настоящую информационную войну. Об этом Александр Лукашенко заявил 30 декабря, выступая при посещении ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, пишет БЕЛТА.

«Мир стремительно меняется, становится все менее безопасным для жизни нормального человека, а ряд государств и вовсе погрузился в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе. Возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации», - заявил он.


«Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия», - сказал Александр Лукашенко.
 
 
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Фото: БЕЛТА Против нас развязали настоящую информационную войну. Об этом Александр Лукашенко заявил 30 декабря, выступая при посещении ОМОНа ГУВД...
 
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