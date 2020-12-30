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Евро начал торги 30 декабря ростом до максимума за четыре месяца

30.12.2020 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро начал торги 30 декабря ростом до максимума за четыре месяца
Иллюстративное фото
Белорусский рубль девальвируется к доллару и евро, но укрепляется к российскому рублю. Стоимость корзины валют пока не изменилась.

Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным banki24.by на 10:28:

Курс доллара подрос на 0,0009 BYN до 2,5717 BYN/USD.

С начала декабря доллар подешевел на 0,0156 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0098 BYN до 3,1590 BYN/EUR. Это максимум за 121 день.

Евро подбирается к историческому максимуму. Чтобы его достигнуть осталось всего 0,0078 BYN.

С начала месяца евровалюта подорожала на 0,0603 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0061 BYN до 3,4855 BYN/100 RUB и покинул максимум за 116 дней.

Стоимость сотни российских рублей с начала декабря выросла на 0,0873 BYN.

Итоги недели 21—24 декабря на БВФБ

На минувшей неделе белорусскому рублю удалось укрепиться к российскому рублю, но лишь однажды в самом начале недели. На всех остальных торгах белорусский рубль уверенно девальвировался ко всем валютам:

курс доллара стремительно подорожал на 0,0823 BYN (+3,28%) до максимума за 23 дня;

курс евро улетел вверх на 0,0871 BYN (+2,84%) до максимума за 115 дней;

курс российского рубля +0,0385 BYN (+1,13%);

валютная корзина подскочила в цене на 2,10% до максимума за 105 дней.

Московская биржа


Утром в среду торги на валютной бирже в Москве открылись для доллара примерно на таком же уровне, как вчера — 73,72 российских рублей.

Евро открыл торги небольшим укреплением до 90,56 российских рублей. Сутки назад было на 26 копеек меньше.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала декабря доллар подешевел на 0,0156 BYN.
 
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