|
Евро начал торги 30 декабря ростом до максимума за четыре месяца
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара подрос на 0,0009 BYN до 2,5717 BYN/USD.
С начала декабря доллар подешевел на 0,0156 BYN.
Курс евро подскочил на 0,0098 BYN до 3,1590 BYN/EUR. Это максимум за 121 день.
Евро подбирается к историческому максимуму. Чтобы его достигнуть осталось всего 0,0078 BYN.
С начала месяца евровалюта подорожала на 0,0603 BYN.
Курс российского рубля упал на 0,0061 BYN до 3,4855 BYN/100 RUB и покинул максимум за 116 дней.
Стоимость сотни российских рублей с начала декабря выросла на 0,0873 BYN.
Итоги недели 21—24 декабря на БВФБ
На минувшей неделе белорусскому рублю удалось укрепиться к российскому рублю, но лишь однажды в самом начале недели. На всех остальных торгах белорусский рубль уверенно девальвировался ко всем валютам:
курс доллара стремительно подорожал на 0,0823 BYN (+3,28%) до максимума за 23 дня;
курс евро улетел вверх на 0,0871 BYN (+2,84%) до максимума за 115 дней;
курс российского рубля +0,0385 BYN (+1,13%);
валютная корзина подскочила в цене на 2,10% до максимума за 105 дней.
Московская биржа
Утром в среду торги на валютной бирже в Москве открылись для доллара примерно на таком же уровне, как вчера — 73,72 российских рублей.
Евро открыл торги небольшим укреплением до 90,56 российских рублей. Сутки назад было на 26 копеек меньше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала декабря доллар подешевел на 0,0156 BYN.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)