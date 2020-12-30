В Хорватии cерия землетрясений: люди ночевали на улицах





Загреб, 30 декабря 2020 года, фото из соцсетей









Об этом сообщает Vecernji List.





Эпицентр первого землетрясения находился в 12 километрах на северо-запад от Сисака и залег на глубине 8 километров. Он стал ощутимым для жителей Петрини.





Еще одно землетрясение силой 4,8 балла произошло через полчаса, а затем было немного слабее - 3,9. После этого много граждан вышли на улицы Сисака.





После разрушительного землетрясения многие жители Петрине, Сисака и окрестностей провели ночь на улице, греясь у огня. Некоторые ночевали в машинах и палатках.





Накануне стало известно о шестерых погибших от землетрясения, которое всколыхнуло всю Хорватию. Люди погибли в населенных пунктах Майское Поляне и Петриня. Как сообщалось, в стране во вторник было 7 землетрясений. Среди погибших была 12-летняя девочка. Она погибла в хорватском городе Петриня.



