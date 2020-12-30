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Путин разрешил: в России в любой момент могут заблокировать YouTube, Facebook и Twitter

30.12.2020 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, "допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ".

Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Закон вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". 

Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября.
 
 
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, "допускающие дискриминацию в отношении российских...
 
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