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В Гомеле 7-летний мальчик шел по улице к бабушке, в чем был: домашней одежде и без обуви. Люди вызвали милицию

30.12.2020 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 28 декабря гомельчане позвонили в милицию: в магазине на проспекте Октября находится мальчик Саша. Его туда привела женщина, которая увидела ребенка без верхней одежды и обуви, в носках, штанах и майке одного возле магазина. Об этой истории рассказывает УВД.

К приезду милиционеров мальчика уже одели в свитер, сменили его мокрые носки на сухие, напоили чаем. Сотрудники установили личность ребенка, где и с кем он живет.

Оказалось, семилетний Саша вышел из дома, который находится за магазином, и хотел дойти до квартиры бабушки, живущей на Волгоградской. Пошел, в чем был — в домашней одежде.

Ребенка отвезли к бабушке.

У милиции остались вопросы к маме Саши: например, почему сын сбежал из дома, а также почему она не открыла дверь приехавшим для разбирательства сотрудникам милиции и не отвечала на телефонные звонки. Ее вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних.
 
 
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Вечером 28 декабря гомельчане позвонили в милицию: в магазине на проспекте Октября находится мальчик Саша. Его туда привела женщина, которая увидела ребенка без...
 
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