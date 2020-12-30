Путин подписал закон о санкциях при цензуре российских СМИ

Источник материала: Onliner

Президент России подписал закон об ответных санкциях, которые могут вводиться при цензуре российских СМИ. Об этом сообщает «РИА Новости». Под действие нового закона потенциально попадают Facebook, YouTube и Twitter.

Эти платформы могут получить штраф, замедление трафика или блокировку за ограничение доступа к информации по расовой, национальной или политической принадлежности.

Механизм санкций предполагает присваивание ресурсу статуса, который допускает дискриминацию против российских СМИ. Сделать это может генеральный прокурор в согласовании с министерством иностранных дел. Также предусмотрена процедура отмены статуса, если ресурс откажется от цензуры.

Потолок штрафа — три миллиона российских рублей (104 тысячи белорусских рублей). При этом штраф может применяться вместе с блокировкой либо замедлением трафика.