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Путин подписал закон о санкциях при цензуре российских СМИ
Источник материала: Onliner
Президент России подписал закон об ответных санкциях, которые могут вводиться при цензуре российских СМИ. Об этом
Эти платформы могут получить штраф, замедление трафика или блокировку за ограничение доступа к информации по расовой, национальной или политической принадлежности.
Механизм санкций предполагает присваивание ресурсу статуса, который допускает дискриминацию против российских СМИ. Сделать это может генеральный прокурор в согласовании с министерством иностранных дел. Также предусмотрена процедура отмены статуса, если ресурс откажется от цензуры.
Потолок штрафа — три миллиона российских рублей (104 тысячи белорусских рублей). При этом штраф может применяться вместе с блокировкой либо замедлением трафика.
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Президент России подписал закон об ответных санкциях, которые могут вводиться при цензуре российских СМИ. Об этом сообщает «РИА Новости». Под действие нового...
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