10 событий в ИТ-индустрии Беларуси, которые нам запомнились в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Уходящий год запомнится нам многим — как хорошим, так и плохим. 42.TUT.BY составил свой список из событий ИТ-индустрии Беларуси, которые остались в нашей памяти. Разумеется, перечень не полный, так что пишите в комментарии свои варианты.

Дело PandaDoc



Кадр из видео, снятого в поддержку арестованных сотрудников PandaDoc

Безусловно, это дело оказало большое влияние на белорусскую ИТ-отрасль. В августе Микита Микадо, сооснователь и CEO ИТ-компании PandaDoc, предложил белорусским силовикам финансовую помощь, если они уволятся и «перейдут на сторону добра». Его поддержал и коллега, сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк.

Спустя примерно пару недель, 2 сентября, в минский офис компании пришли с обыском. После этого четыре сотрудника PandaDoc были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере (107 тысяч белорусских рублей) из бюджета. 11 сентября всем четверым было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК).

При этом, по мнению защиты, невиновность сотрудников PandaDoc подтверждается юридической экспертизой авторитетной компании «Алейников и партнеры» и аудиторским заключением компании «Бейкер Тилли Бел».

В октябре из СИЗО вышли трое участников этого дела: главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, HR Владислав Михолап и директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич, который был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Под стражей по-прежнему остается лишь менеджер по продукту Виктор Кувшинов. Его жена была вынуждена уехать в Украину с сыном.

Из-за ареста сотрудников Микадо принял решение прекратить проект. В дальнейшем инициативу поддержки силовиков продолжил фонд солидарности BYSOL.

Позже Микита сообщил у себя в Facebook, что PandaDoc заморозила наем в Беларуси. Около 60 человек из Минска переехали в Украину. Кто-то выбрал Польшу, кто-то Португалию, но, конечно, часть по-прежнему остается в Беларуси — в силу личных причин.

Суд Wargaming vs. бывшие сотрудники



Фото: Wesley Tingey / Unsplash

В декабре завершилось (по крайней мере, частично) довольно запутанное дело — Wargaming.net Limited против пяти бывших сотрудников, основавших студию Blitz Team LLC (сейчас переименована в Press Fire Games).

Напомним, что в декабре 2019 года Wargaming подала иски к пяти бывшим сотрудникам, которые ранее трудились в минском центре разработки кипрской группы компаний Wargaming и принимали непосредственное участие в разработке игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Framework/DAVA Engine. По мнению компании, бывшие сотрудники действовали неправомерно, выложив код программы, принадлежащий компании, в открытый доступ. Если точнее, то на тот момент ребятам вменялось размещение на GitHub контрафактных копий исходных текстов DAVA Framework в период работы в «Гейм Стрим» и создание форков от этих копий на личные аккаунты в GitHub (форк, или ответвление, — это использование кодовой базы программного проекта в качестве старта для другого. При этом основной проект может как продолжать существование, так и прекратить его. А GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки, который также называют «социальной сетью для разработчиков»).

От всех суммарно потребовали компенсацию в размере 3 570 000 белорусских рублей (тогда около 1,7 миллиона долларов, сейчас чуть менее 1,4 миллиона). Однако команда Blitz Team с этим не согласилась и привела в свою защиту множество доводов (подробнее об этом можно прочесть здесь ).

Затем 28 февраля 2020 года компания Wargaming сообщила , что согласно постановлению суда Никосии, Кипр, студии бывших сотрудников запретили «неавторизованное использование» слова Blitz, в том числе наименования Blitzteam LLC, обозначений Blitz Team, Blitz Engine и тому подобного на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр.

В июле студия исключила из своего наименования «оспариваемое слово», став Press Fire Games, а затем обжаловала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) регистрацию Wargaming товарного знака Battle Prime — по словам представителей компании, они получили официальный ответ EUIPO о том, что Wargaming.net Limited отказывается от прав на этот товарный знак на территории ЕС.

В конце концов, спустя год Верховный Суд Республики Беларусь полностью отказал Wargaming.net Limited в удовлетворении заявленных требований. В компании с этим не согласились, однако представители Press Fire Games LLC по-прежнему говорят, что студия ничего не заимствовала и не использовала исходные коды Wargaming и что «нет ничего, что хоть как-то доказывает нечто подобное».

Намерение повысить налоги для ИТ-отрасли

17 декабря стало известно о том, что чиновники планируют повысить некоторые налоги в следующем году, в частности, подоходный для айтишников, работающих в компаниях-резидентах ПВТ, и налог на прибыль для операторов сотовой связи.

По мнению старшего экономиста BEROC Льва Львовского, повышение налогов для IT-сферы, которая бурно развивалась в основном благодаря разнообразным налоговым льготам, является «не началом конца, а скорее продолжением конца».

А юрист Денис Алейников, один из авторов «ПВТ 2.0», прокомментировал это dev.by следующим образом:

— В соответствии с пунктом 1 декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» государство гарантировало международному инвестиционному и технологическому сообществу, что специальный правовой режим Парка высоких технологий (включая налоговый) действует до 1 января 2049 г.

Стабильность режима ПВТ на протяжении долгих лет — это наша главная ценность. Эту ценность мы ковали годами и не раз продавали иностранным инвесторам. Это — Репутация (выделено спикером. — Прим. dev.by). Репутация, которая сделала ПВТ ведущим ИТ-кластером Восточной Европы.

Поднять налоги временно равно потерять Репутацию навсегда. Об этом должно подумать Министерство финансов.

«Айтишный протест»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мы уже писали про это ранее — что айтишники тоже отозвалась на акции протеста. Так, еще в августе сотрудники белорусской ИТ-сферы подписали открытое письмо против насилия. Спустя пару дней с тем же призывом выступили и известные ИТ-бизнесмены.

Руководство ПВТ старается сохранять нейтралитет и не выступать с громкими заявлениями, однако обычные сотрудники могут выражать свою личную позицию законным и мирным путем (если, конечно, это не мешает работе). К примеру, некоторые сотрудники белорусских ИТ-компаний участвовали в акциях у минского ПВТ — несмотря на разгоны (порой даже с травмами ), задержания (чего стоит история с задержанием Senior Director EPAM Игоря Овсяника) и последующие визиты сотрудников правоохранительных органов на рабочие места, задержанных (здесь можно вспомнить ситуацию с Playtika , поскольку, как оказалось, в тот же минский офис Flo Health сотрудники ОБЭП в итоге не доехали ).

Кроме того, айтишники делают свой вклад в «цфровизацию новой Беларуси». Например, сотрудник EPAM Павел Либер стал разработчиком известной платформы «Голос», старший вице-президент той же компании Максим Богрецов присоединился к Координационному совету, а CEO стартапа Deepdee Ярослав Лихачевский не только является участником фонда солидарности BYSOL, но и продолжил инициативу Микиты Микадо по поддержке уволившихся силовиков.

Кроме того, белорусские айтишники готовы заниматься переобучением людей, лишившихся работы из-за своих убеждений (здесь «посредником» могут выступать проект «Честных людей» «Скорая взаимопомощь», By_Help и частные инициативы отдельных компаний, например программа EPAM ).

Ну и не стоит забывать про киберпартизан , которые не называют себя айтишниками, но все же «работают» с информационными технологиями.

Релокейты и открытие новых офисов за рубежом

За последние месяцы часть айтишников релоцировалась за границу. Так, ранее стало известно, что почти 800 белорусских ИТ-специалистов воспользовались программой для переезда в Польшу, и с начала протестов в Беларуси в Украину отправились уже около 1,2 тысячи белорусских IT-специалистов. Кроме того, 15 белорусских компаний из ИКТ-сферы переехали в этом году в Латвию.

Плюс в конце октября стало известно, что EPAM открывает офис в Вильнюсе — он планирует нанять 600 человек. В следующем году офис в столице Литвы откроет и Wargaming. И относительно недавно об открытии офиса в Вильнюсе сообщил разработчик приложения для женского здоровья Flo, а также Itransition.

А юрист Денис Алейников еще в сентябре уехал в Киев создавать аналог ПВТ под названием Diia City.

Санкции против Synesis



Фото: Synesis

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. Туда вошли несколько крупных компаний, в том числе и ООО «Синезис».

В основаниях для такого решения сказано, что «ООО „Синезис“ предоставляет белорусским властям платформу для наблюдения, которая может искать и анализировать видеозаписи и использовать программное обеспечение для распознавания лиц, что возлагает на компанию ответственность за подавление гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата в Беларуси».

Компания с этим решением не согласна и намерена его обжаловать .

О какой же платформе для наблюдения идет речь? Дело в том, что Synesis занимается в том числе «облачными решениями для умного города», а его флагманским продуктом является платформа Kipod, созданная на основе технологий AI и Big Data.

В 2018 году в интервью dev.by проектный менеджер Synesis пояснил, что «это как Google, только для видеонаблюдения», а затем добавил, что Kipod используется в четырех столицах — Минске, Москве, Баку и Нур-султане (бывшей Астане). И осенью 2019 года Synesis сообщила об открытии офиса продаж в Кремниевой долине — специально для продвижения системы в США. Для этого она подписала соглашение с американской GSD Venture Studios о намерении создать совместную компанию.

Правда, сейчас Гэри Фаулер, сооснователь, CEO и президент американской компании, сообщил dev.by , что «GSD Venture Studios больше не сотрудничает с Synesis».

В Беларуси технология Kipod стала основой для внедрения Республиканской системы мониторинга общественной безопасности — техническими моментами, в том числе установкой камер, занимается ООО «24×7 Паноптес», «дочка» Synesis. Среди пользователей системы действительно есть МВД и КГБ, а также МЧС и таможня.

Как говорится в руководстве пользователя, Kipod может автоматически фиксировать нештатные ситуации, на основе анализа видео и аудио потоков в соответствии с заданными правилами; классифицировать, приоритизировать, группировать события, поступающие с удаленных объектов; распознавать лица и номерные знаки транспортных средств в режиме реального времени, а также производить поиск по указанным базам данных для принятия решения об угрозе; обеспечить одновременную работу множества пользователей в различных ведомствах и организациях.

В видеоинтервью «Радыё Свабода» глава компании Александр Шатров сказал, что «в настоящий момент подключено 695 камер», а также, что санкции были введены и против одноименной российской компании, которая не имеет юридических взаимосвязей с белорусской компаний.

Команда стартапа Loóna — бизнес года по версии GQ

В этом году было много хороших сделок, например, белорусский стартап Vochi, который представил в ноябре прошлого года приложение для быстрой обработки видео под названием VOCHI Video Effects, привлек полтора миллиона долларов инвестиций на начальном этапе. Или же белорусский стартап Wannaby, создавший приложение для примерки кроссовок в дополненной реальности, внедрил свою технологию в Snapchat. Но мы хотим особо отметить другой проект.

В ноябре издание GQ Russia назвало победителей премии «GQ Человек года» 2020. В номинации «Бизнесмены года» победила команда стартапа Loóna.

Про этот проект в фильме Юрия Дудя рассказывал Евгений Невгень. Если кратко, то это приложение для сна, созданное белорусами, бывшими участники команды MSQRD, среди которых помимо Евгения Сергей Гончар, Дмитрий Дорин и Андрей Янчуревич.



Евгений Невгень рассказывает Юрию Дудю о приложении Loóna. Кадр из фильма «Как устроена IT-столица мира» / YouTube

Напомним, что после того как белорусская команда вернулась из Лондона в Минск, она основала компанию, которая разрабатывает интерактивный 3D-проект Loóna.

«Приложение Loóna — это маленький шаг для каждого человека, ищущего решение своих проблем со сном, и огромный скачок для всего человечества. Loóna задает новый вектор в отношениях гаджетов и людей», — говорится в описании GQ.

По словам Янчуревича, не развлекательное приложение, при разработке команда проводила исследования и консультировалась с врачами. Приложение особенно полезно для активных людей, которым сложно сосредоточиться, уверен Невгень. Можно сказать, что Loóna — альтернативный продукт для пользователей, которые хотят позаботиться о своем ментальном здоровье, но не готовы к медитации.

Возможно, поэтому это приложение попало в список лучших по версии Google.

Белорусский стартап прошел в Y Combinator



Слева направо: Сергей Лепченков, Сергей Стасилович, Артем Артемюк. Фото: личный архив команды «Отдам даром»

В ноябре 2019 года мы писали о приложении «Отдам даром», основанном белорусами. Если кратко, то это бесплатный продукт, где люди могут обмениваться вещами без денег. Их роль играет «карма» — нечто вроде баллов, которые позволяют забронировать понравившийся предмет. Приложение стало популярным, запустилось в нескольких странах и даже не так давно достигло миллиона пользователей.

А в начале 2020 года основатели попали в Y Combinator — это один из самых крупных и влиятельных бизнес-инкубаторов в мире, через который прошли более тысячи стартапов, в том числе Airbnb, Dropbox и Stripe. Ранее из Беларуси туда пригласили только два проекта — IQBoxy Дмитрия Бирули в 2017-м и StoryLine в 2018-м (также эту школу прошла белоруска Инна Пономарчук, основавшая Werbot).

Проект продолжает развиваться в Росси, Украине, Казахстане и даже США.

Обыск в «Яндексе»



Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Это дело, возможно, заставило некоторых задуматься над переездом. 13 августа в офисах «Яндекса» и Uber в Минске прошли обыски . Позже «Яндекс» сообщил, что к ним наведались представители ГУБОПиК Республики Беларусь. При этом «никакое оборудование или документы изъяты не были», а сотрудники не задерживались.

Пресс-служба МВД так и не назвала официальную причину, однако двое источников The Bell утверждают , что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Такси». Сделать это им не удалось, говорят оба.

Впоследствии гендиректор владельца сервиса — компании Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал в интервью Forbes, что после новостей об обысках в офисах «Яндекса» компания решила «незамедлительно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно». А часть сотрудников минского офиса «Яндекс» покинула город.

Победа на Golden Kitty



Фото: producthunt.com

И чтобы закончить на хорошей ноте, давайте вспомним, как в январе сразу пять белорусских стартапов завоевали награды на конкурсе известной платформы Product Hunt — Golden Kitty Awards.

В категории «Дополненная реальность» первое место заняло приложение Wanna Kicks от белорусского стартапа WANNABY, которое позволяет виртуально «примерить» новые кроссовки. Второе место в той же категории занял другой белорусский продукт — Artyline, мобильное приложение, которое помогает превращать карандашные скетчи в макеты.

В категории «Мобильное приложение года» второе место получил продукт VOCHI Video Effects от белорусского стартапа VOCHI (с помощью этого приложения каждый пользователь сможет применить эффекты к отдельным объектам в Full HD видео без особых усилий).

В номинации «Здоровье и фитнес» первое место заняло AI-приложение для занятий йогой от белорусской команды разработчиков, которое называется Zenia. На третьем месте в том же разделе оказалось приложение для разминки глаз Blink, также созданное белорусами.