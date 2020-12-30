Новая Audi S3 побывала на доработке в ателье ABT

Источник материала: Tut.by

Баварское ателье ABT Sportsline, набившее руку в первую очередь на доводке моделей Audi, предложило программу форсировки двигателя для нового S3 Sportback , который на пару с седаном был представлен этим летом.





Впрочем, объем переделок достаточно скромный. В ABT заменили блок управления двухлитровой турбо-«четверкой» TFSI на S3 Sportback, благодаря чему ее мощность на «пятидверке» выросла до 370 л.с. вместо стоковых 310 л.с. Крутящий момент подрос на 50 Нм и достигает 450 Нм. О динамике «перезаряженного» S3 Sportback в компании не сообщили, но исходный хэтчбек первую «сотню» разменивает за паспортные 4,8 секунды, так что пару десятых секунды скинуть наверняка удалось.









В обвесом для S3 Sportback специалисты из Кемптена мудрствовать не стали — немного приукрасить внешность «пятидверки» можно лишь с помощью комплекта оригинальных колесных дисков диаметром 19 или 20 дюймов. В интерьер также добавлены незначительные штрихи вроде фирменной кнопки запуска двигателя.





Весной следующего года ABT обещает предложить для S3 Sportback выпускную систему из нержавеющей стали с квартетом 104-миллиметровых патрубков в черном матовом исполнении.