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Новая Audi S3 побывала на доработке в ателье ABT

30.12.2020 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Баварское ателье ABT Sportsline, набившее руку в первую очередь на доводке моделей Audi, предложило программу форсировки двигателя для нового S3 Sportback, который на пару с седаном был представлен этим летом.


Впрочем, объем переделок достаточно скромный. В ABT заменили блок управления двухлитровой турбо-«четверкой» TFSI на S3 Sportback, благодаря чему ее мощность на «пятидверке» выросла до 370 л.с. вместо стоковых 310 л.с. Крутящий момент подрос на 50 Нм и достигает 450 Нм. О динамике «перезаряженного» S3 Sportback в компании не сообщили, но исходный хэтчбек первую «сотню» разменивает за паспортные 4,8 секунды, так что пару десятых секунды скинуть наверняка удалось.



В обвесом для S3 Sportback специалисты из Кемптена мудрствовать не стали — немного приукрасить внешность «пятидверки» можно лишь с помощью комплекта оригинальных колесных дисков диаметром 19 или 20 дюймов. В интерьер также добавлены незначительные штрихи вроде фирменной кнопки запуска двигателя.


Весной следующего года ABT обещает предложить для S3 Sportback выпускную систему из нержавеющей стали с квартетом 104-миллиметровых патрубков в черном матовом исполнении.

 
 
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Баварское ателье ABT Sportsline, набившее руку на доводке моделей Audi, предложило программу форсировки двигателя для нового S3 Sportback.
 
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