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Игорь Макар: «Разрабатывается программа о лишении званий и пенсий сотрудников МВД, которые совершили преступления»

30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В общественную инициативу Белорусский Народный Трибунал обратились около ста сотрудников различных подразделений МВД Беларуси.

Игорь Макар: «Разрабатывается программа о лишении званий и пенсий сотрудников МВД, которые совершили преступления»

Об этом рассказал член БНТ, бывший заместитель командира боевой группы подразделения «Алмаз» Игорь Макар каналу Свабода Premium.

— Когда мы запустили инициативу БНТ, стали писать офицеры, те люди в органах, которые не могут быть равнодушными к тому, что сейчас происходит. Пишут по поводу зарплат, по поводу того, кого берут в органы, какие им дают кредиты на жилье. Большинство (тех, кто не уволился — «С») ссылаются на материальную часть и на свою семью, — отметил Игорь Макар.

Он сказал, что информацию, предоставленную силовиками, внимательно изучают и на основании ее создают базу существующих в структуре МВД проблем.

Также член БНТ подтвердил, что ему известно о большом количестве уволившихся сотрудников МВД, которые не могут обнародовать свое решение.

— После высказанного человек может быть сразу же задержан, статья выбирается очень быстро. А потом в процессе меняется на более жесткую, это все понимают, — объяснил Макар.

В то же время, по его словам, БНТ запустил инициативу помощи силовикам, которые предоставляют информацию. Они будут получать помощь при желании переезда или в поиске работы в случае увольнения.

— Разрабатывается программа о лишении званий, наград и  пенсий тех сотрудников, которые совершали преступления. Я думаю, эта программа станет одним из важных факторов для тех, кто еще не принял решение об увольнении.

Также те, кто остаются безразличными к данной ситуации, думаю, примут сторону народа после публикации некоторых материалов, которые выйдут в ближайшее время, — отметил эксперт.  

Среди материалов, которые он пообещал обнародовать, будут подробности не только о преступлениях, совершенных после 9 августа 2020 года, но также многих громких дел прошлых лет, в том числе исчезновении Гончара, Красовского, Завадского, Захаренко, взрывах в Витебске и Минске, избиении команды Козулина в 2006 году и других.  

— У меня также есть неопровержимые доказательства того, что Александр Лукашенко причастен к совершаемым и совершенным тяжким и особо тяжким преступлениям, в которых замешано бывшее руководство КГБ. Сейчас проводятся экспертизы. И скоро эти доказательства будут опубликованы, — пообещал Макар.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В общественную инициативу Белорусский Народный Трибунал обратились около ста сотрудников различных подразделений МВД Беларуси.
 
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