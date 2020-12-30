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Партизаны? В Лиде бетонным столбом перекрыли железную дорогу

30.12.2020 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лидские следователи открыли уголовное производство по факту повреждения железнодорожных путей.

Партизаны? В Лиде бетонным столбом перекрыли железную дорогу

Как сообщает Следственный комитет, накануне поздно вечером «неустановленное лицо перекрыло бетонным столбом железнодорожные пути в Лиде».

Препятствие стало причиной происшествия: несмотря на экстренное торможение, предпринятым машинистом состава ГродноГомель, избежать столкновения не удалось.

Отмечается, что реакция машиниста позволила избежать возможных травм и повреждений —пассажиры не пострадали.

«Таким же способом приведены в негодность железнодорожные пути в Лиде в гродненском направлении, где ехал товарный поезд, — сообщили в СК. — По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) УК».

Отметим, что санкции указанной статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Лидские следователи открыли уголовное производство по факту повреждения железнодорожных путей.
 
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