Партизаны? В Лиде бетонным столбом перекрыли железную дорогу

Лидские следователи открыли уголовное производство по факту повреждения железнодорожных путей.





Как сообщает Следственный комитет, накануне поздно вечером «неустановленное лицо перекрыло бетонным столбом железнодорожные пути в Лиде».

Препятствие стало причиной происшествия: несмотря на экстренное торможение, предпринятым машинистом состава Гродно — Гомель, избежать столкновения не удалось.

Отмечается, что реакция машиниста позволила избежать возможных травм и повреждений —пассажиры не пострадали.

«Таким же способом приведены в негодность железнодорожные пути в Лиде в гродненском направлении, где ехал товарный поезд, — сообщили в СК. — По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) УК».

Отметим, что санкции указанной статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.