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“Ъ”: В Кремле ждут от «токсичного» Лукашенко ухода
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Пока этот процесс, по их словам, еще может быть контролируемым, а угроза того, что Запад помешает осуществить транзит, невелика. Неслучайно президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров регулярно напоминают Александру Лукашенко о его обещании провести конституционную реформу и новые выборы президента.написал Владимир Соловьев.
Но есть в российской власти люди, выступающие за другой подход. Они считают, что никакой реформы не нужно, поскольку усиление роли, например, парламента приведет к тому, что там в какой-то момент окажутся ориентированные на ЕС партии. Поэтому начальник должен быть один, полномочия президента должны оставаться теми же, просто Александру Лукашенко следует отойти в сторону. Впрочем, какая бы идея по поводу господина Лукашенко в России ни взяла верх, сам он, как не раз бывало, может спутать любые карты», -
Как писал
«Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, и особенно ваши договоренности, которые в Сочи были достигнуты», - сказал тогда Лавров.
Однако, как видим, после того как белорусским властям удалось снизить размах уличных протестов, охвативших страну после сфальсифицированных президентских выборов, Лукашенко решил вместо обещанной Кремлю реформы провести ее грубую имитацию, проведя в феврале 2021 года так называемое Всебелорусское народное собрание. На это мероприятие со всей страны в Минск свезут 2700 проверенных «делегатов», которым предстоит одобрить проводимую «великим белорусским кормчим» политику и попросить Лукашенко править белорусами еще, как минимум пять лет...
Вот только стерпит ли такое отношение к себе Путин?
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Об этом пишет в издании «КоммерсантЪ» обозреватель Владимир Соловьев.
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