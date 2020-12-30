ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

“Ъ”: В Кремле ждут от «токсичного» Лукашенко ухода

30.12.2020 12:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

“Ъ”: В Кремле ждут от «токсичного» Лукашенко ухода
Иллюстративное фото
В российских госструктурах говорят о заинтересованности Москвы в скорейшем транзите власти в Беларуси. Об этом пишет в издании «КоммерсантЪ» обозреватель Владимир Соловьев.

«Пока этот процесс, по их словам, еще может быть контролируемым, а угроза того, что Запад помешает осуществить транзит, невелика. Неслучайно президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров регулярно напоминают Александру Лукашенко о его обещании провести конституционную реформу и новые выборы президента.

Но есть в российской власти люди, выступающие за другой подход. Они считают, что никакой реформы не нужно, поскольку усиление роли, например, парламента приведет к тому, что там в какой-то момент окажутся ориентированные на ЕС партии. Поэтому начальник должен быть один, полномочия президента должны оставаться теми же, просто Александру Лукашенко следует отойти в сторону. Впрочем, какая бы идея по поводу господина Лукашенко в России ни взяла верх, сам он, как не раз бывало, может спутать любые карты», -
написал Владимир Соловьев.

Как писал UDF.BY во время последней встречи с Владимиром Путиным в августе в Сочи Лукашенко дал обещания провести в стране конституционную реформу. Об этом, в частности, прилетал напомнить ему уже в ноябре глава МИД России Сергей Лавров.

«Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, и особенно ваши договоренности, которые в Сочи были достигнуты», - сказал тогда Лавров.


Однако, как видим, после того как белорусским властям удалось снизить размах уличных протестов, охвативших страну после сфальсифицированных президентских выборов, Лукашенко решил вместо обещанной Кремлю реформы провести ее грубую имитацию, проведя в феврале 2021 года так называемое Всебелорусское народное собрание. На это мероприятие со всей страны в Минск свезут 2700 проверенных «делегатов», которым предстоит одобрить проводимую «великим белорусским кормчим» политику и попросить Лукашенко править белорусами еще, как минимум пять лет...

Вот только стерпит ли такое отношение к себе Путин?
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом пишет в издании «КоммерсантЪ» обозреватель Владимир Соловьев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Панк-рок Венесуэлы. Протестная музыка из самой опасной страны Южной Америки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика