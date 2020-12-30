В Беларуси могут ввести единый тариф на газ

Источник материала: Tut.by

Чиновники намерены в 2021 году «комплексно изучить» вопрос о переходе на единый тариф на газ без учета сезонности. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич. Он уточнил, что ранее хотели «уйти от дифференцированных и выйти на усредненный тариф», но в МАРТ не поддержали это предложение.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Сейчас тариф на газ отличается в зависимости от периода — в отопительный и летом. К примеру, тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон с 1 января будет составлять 0,1366 рубля, а летом — 0,484 рубля.

— Этот вопрос (единый тариф на газ. — Прим. ред.) ранее рассматривался, соответствующие материалы мы вносили в МАРТ. Предлагалось уйти от дифференцированных и выйти на усредненный тариф. Пока такой подход не был поддержан, — рассказал Виктор Каранкевич. — В то же время есть поручение Совета Министров: комплексно изучить этот вопрос и подготовить предложения в течение 2021 года.

«Белтопгаз» еще в 2018 году предлагал вернуться к вопросу введения единого тарифа на газ в летний и зимний период. Также говорилось о том, что в Беларуси могут ввести дифференцированные тарифы на газ в баллонах.

Единый тариф предполагает, что в течение всего года газ будет стоит одинаково.