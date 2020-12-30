|
Ушедшие из Купаловского актеры презентуют свою новую премьеру. Где ее посмотреть?
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 30 декабря, независимая труппа «Купаловцы» покажет на своем
Это не первое обращение актеров Купаловского театра к знаменитой пьесе Георга Бюхнера. В 2017 году спектакль по ней поставил режиссер Юра Диваков, но уже через несколько месяцев ее сняли с репертуара.
— Хто такі Войцэк? Франц Войцэк — патульны, як цялё, салдат. Служыць ён аддана і пагаджаецца на ўсё: на сумнеўныя эксперыменты шарлатана-доктара, на папрокі дурнаватага капітана, на кпіны і знявагі. Абы прынесці грошай сваёй каханай Марыі і прабавіць вольную хвіліну над калыскай сына. Аднак падзеі паступова выходзяць з-пад яго і так слабога кантролю, — анонсируют купаловцы новый проект.
Теперь свое прочтение пьесы предлагает режиссер Роман Подоляко, создатель спектаклей «Радзіва Прудок» и «Першы».
— Тэкст п’есы даволі складаны і не адразу можна знайсці да яго ключык. Для мяне гэта гісторыя простага, маленькага чалавека, які не быў народжаны забойцам, рос слаўным дзіцёнкам. Але сістэма паступова падбіраецца і да яго ды жорстка нішчыць самае добрае, што засталося ў ягонай душы. У выніку Войцэк забівае самага блізкага чалавека. Забівае ўсе чалавечнае ў сабе, — говорит Подоляко.
В новом проекте купаловцев будут показаны избранные сцены пьесы (отсюда и название).
— Спадзяемся, што гэта стане пралогам да больш маштабнага тэатральнага праекта, — говорят актеры.
Главную роль сыграет Александр Казелло, роль Мари будут играть Катерина Яворская, Кристина Дробыш, Марта Голубева и Татьяна Денисова. Капитана воплотит на сцене Александр Зеленко, Андреаса — Александ Павлов и Павел Остроух, Доктора — Андрей Дробыш и Павел Павлють.
Автор сценографии — художник Катерина Шиманович, композитор — Эрик Орлов-Шимкус.
Доступ к спектаклю будет открыт с 19 до 24 часов 30 декабря. Продолжительность «Воццэка» — 50 минут. Следующий показ состоится 20 января 2021 года.
Показ бесплатный, но зрители могут поддержать купаловцев донатами (подробности по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 30 декабря, независимая труппа «Купаловцы» покажет на своем Youtube-канале новую премьеру - спектакль «Войцэк. Сцэны».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)