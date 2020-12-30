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"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Лукашенко заявил, что в Беларуси провалилась попытка возродить нацизм

30.12.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко заявил, что "попытка возродить нацизм в Беларуси провалилась"



"Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ флагами и портретами фюрера", - цинично заявил Лукашенко во время посещения ОМОНовцев ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, это они жестоко избивали, пытали и насиловали мирных беларусов на Окрестина и в других изоляторах в жуткие дни после президентских выборов и продолжают избивать и пытать людей до сих пор, зачастую хватая всех без разбора.

Лукашенко тем временем утверждает, ято "попытка возродить подобное" сейчас "фактически захлебнулась". "Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина", - цитирует Лукашенко БелТА.
 
 
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