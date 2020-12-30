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Успели: ЕС и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве после Brexit

30.12.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры Евросоюза подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Церемония подписания документа состоялась в среду в Брюсселе.



Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Евросоюза, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен сделать это в Лондоне от лица Соединенного Королевства.

"Соглашение, которое мы подписали сегодня, является результатом многомесячных интенсивных переговоров, в ходе которых Евросоюз продемонстрировал беспрецедентный уровень единства. Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы Евросоюза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний", - заявил Мишель. 
 
 
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Лидеры Евросоюза подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Церемония подписания...
 
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